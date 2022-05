Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ - Πέθανε ο Έιντριαν Πέιν

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 31 ετών άφησε ο Έιντριαν Πέιν, πρώην παίκτης ομάδων του NBA και του Παναθηναϊκού. Πυροβολήθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στο Ορλάντο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ καθώς σε ηλικία 31 ετών πέθανε ο Έιντριαν Πέιν, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από tweet του πρώην NBAer Τζάρεντ Σάλιντζερ κι επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από τον δημοσιογράφο Κρις Σολάρι με έδρα το Ντιτρόιτ.

Οι αρχές του Ορλάντο να ανακοινώσαν πως ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Έγκρετ Σόρς Ντράιβ, προάστιο της πόλης της Φλόριντα! Όπως αναφέρει η αστυνομία του Όραντζ Κάουντι, η οποία δεν αναφέρει το όνομα του Πέιν, ο ύποπτος έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και συνεργάστηκε στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Έιντριαν Πέιν είχε αγωνιστεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού το 2018 και το 2019.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne