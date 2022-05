Ισχυρή έκρηξη έγινε στο κεντρικό ξενοδοχείο Hotel Saratoga στην Αβάνα σύμφωνα με το in.gr. Οι εικόνες από την πρωτεύουσα της Κούβας είναι σοκαριστικές.

Σύμφωνα με το CNN, διασώστες ψάχνουν επιζώντες στα συντρίμμια του ξενοδοχείου.

NOW - Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba.