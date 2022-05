Σαγκάη: Μια γυναίκα έμενε επί έναν μήνα σε τηλεφωνικό θάλαμο με τον σκύλο της

Μία γυναίκα στη Σαγκάη βρήκε καταφύγιο σ' έναν κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο επί ένα μήνα. Μαζί της είχε και τον σκύλο της. Για να τηρήσει το αυστηρό και παρατεταμένο lockdown που επέβαλαν οι αρχές της πολυπληθέστερης πόλης της Κίνας για την αναχαίτιση του νέου κύματος της πανδημίας της Covid, η άγνωστη γυναίκα εξασφάλισε μία στέγη, έστω κι αν χωρούσε οριακά με το κατοικίδιό της.

Όπως αναφέρουν στο Twitter οι κάτοικοι της περιοχής που ανέβασαν σχετικές φωτογραφίες στα social media, η άγνωστη γυναίκα δεν είχε μέρος να μείνει αλλά ούτε και χρήματα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα όταν η κυβέρνηση της Σαγκάης επέβαλε σκληρό lockdown με τους πολίτες να είναι υποχρεωμένοι να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους πάνω από ένα μήνα προκειμένου να μπει φρένο στην αύξηση των κρουσμάτων της νόσου COVID-19.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μετανάστρια εργάτρια γύρω στα 50 . Έζησε στον χώρο του τηλεφωνικού θαλάμου επί ένα μήνα, έβγαζε καθημερινά για λίγο τον σκύλο της βόλτα και αέριζε την κουβέρτα της στον ήλιο.

Οι συνθήκες διαβίωσής της είδαν το φως της δημοσιότητας μόνον όταν ένας κάτοικος πολυώροφου διαμερίσματος το οποίο βρισκόταν απέναντι από τον τηλεφωνικό θάλαμο, την πήρε είδηση .

Και με το κινητό του άρχισε να τραβάει φωτογραφίες που τις ανέβασε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την έντονη δυσφορία πολλών χρηστών για κακομεταχείριση της γυναίκας από τις αρχές επειδή δεν είχε στέγη. Oι αρχές την απέλασαν στις 29 Απριλίου του 2022.



Για πολλούς στη Σαγκάη, το παρατεταμένο lockdown οδήγησε σε εκτεταμένες ελλείψεις τροφίμων και σκληρές —μερικές φορές παράλογες— ενέργειες επιβολής των αρχών.

«Πώς έγινε τόσο δύσκολη η επιβίωση;», γράφει ένας πολίτης στην Σαγκάη σχολιάζοντας τις φωτογραφίες με τη γυναίκα στον τηλεφωνικό θάλαμο, στην κινεζική υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης «WeChat».

Η γυναίκα που δεν κατονομάζεται, δεν μπορούσε να βρει δουλειά καθώς η οικονομία της πόλης είχε παραλύσει εξαιτίας του αυστηρού και παρατεταμένου lockdown για τον περιορισμό των κρουσμάτων της πανδημίας. Εφόσον δεν μπορούσε να πληρώσει, η μετανάστρια βρήκε προσωρινά καταφύγιο τον τηλεφωνικό θάλαμο, την ώρα που κάποιοι άλλοι σαν κι αυτήν κοιμόντουσαν σε χαρτόνια σε χώρους πάρκινγκ, σε αυτοσχέδια κρεβάτια κάτω από γέφυρες και σε σκηνές στο πεζοδρόμιο.

«Πολλοί μετανάστες εργάτες βασίζονται στους εργοδότες τους για να τους παρέχουν στέγη και τροφή», υποστηρίζει στον ιστότοπο «VICE World News» ο Πουν Νγκάι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λινγκάν του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος μελετά την κινεζική εργασία. «Με τα περισσότερα εργοστάσια και καταστήματα κλειστά, οι μετανάστες εργάτες προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα μόνoι τους », προσθέτει.

Με πληθυσμό 26 εκατ. κατοίκους, η πόλη-λιμάνι της Κίνας βρέθηκε σε αυστηρό lockdown από τις 28 Μαρτίου, αναγκάζοντας ακόμη και τους εργαζομένους να κοιμούνται μέσα στα εργοστάσια.

Η κατάσταση όμως ξεφύγει καταγράφηκαν σκηνές με άνδρες των υγειονομικών αρχών να κραδαίνουν ξύλα στα χέρια χτυπώντας στο δρόμο απλούς πολίτες που βγήκαν από τα σπίτια τους.

Οι αρχές της πόλης, άλλωστε, δεν κρύβουν ότι, όταν εφαρμόζουν την πολιτική «μηδενικής ανοχής στην COVID-19»- τη λεγόμενη «zero covid» το εννοούν. Τις νύχτες εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και ουρλιάζουν ότι «αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει άλλο».

