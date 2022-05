Βίντεο – σοκ με τον άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου – Τον ρίχνει κάτω και τον κλωτσά στο πρόσωπο

Την άγρια επίθεση που δέχτηκε ένας ηλικιωμένος άντρας ακόμη και με κλωτσιές στο πρόσωπο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Το θύμα φαίνεται να πέφτει στο έδαφος έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας και ο δράστης να συνεχίζει να τον ξυλοκοπεί.

Του σοκαριστικού βίντεο προηγήθηκε μια λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο 77χρονο θύμα και τον πολύ νεότερο άντρα, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης και σε αυτό φαίνεται ο ύποπτος να ρίχνει γροθιά στο πρόσωπο τον άντρα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Το θύμα βάζει το μπαστούνι του μπροστά για να προστατευτεί, όμως ο δράστης του πετά κάτι από ένα ποτήρι που κρατά και τον κλωτσά στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προσπάθησε επίσης να ληστέψει τον άντρα, αλλά έφυγε με άδεια χέρια. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.



Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για τη σοκαριστική επίθεση στον ηλικιωμένο.

UPDATE: The individual below has been arrested and charged for this crime. https://t.co/FijL2Fvaqo