Eμπάργκο στο πετρέλαιο της Ρωσίας από την ΕΕ – Τι περιλαμβάνει το έκτο πακέτο κυρώσεων της Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το news.gr το έκτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ στη Μόσχα απαγορεύει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και προβλέπει σταδιακό τερματισμό της κατανάλωσής του από τις χώρες-μέλη.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιν, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει:

Εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο: Θα καταργήσουμε σταδιακά την προμήθεια αργού πετρελαίου από τη Ρωσία εντός 6 μηνών και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

Κυρώσεις κατά υψηλόβαθμών στρατιωτικών αξιωματούχων της Ρωσίας και άλλων προσώπων που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου

Το νέο πακέτο εντάσσει τη ρωσική τράπεζα Sberbank και άλλες μεγάλες τράπεζες στο μπλόκο από το σύστημα Swift.

Today we are presenting the sixth package of sanctions.



First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.



We know who you are.

