Ρωσία: Ανατριχιαστικές απειλές σε τηλεοπτική εκπομπή – Σε 106 δευτερόλεπτα ο πύραυλος χτυπά το Βερολίνο

Ανατριχίλα προκαλεί μια προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης σε τρεις πρωτεύουσες της Ευρώπης που παρουσιάστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε προσομοίωση πυρηνικών χτυπημάτων με πυραύλους Sarmat, κατά την διάρκεια της οποίας προβλήθηκε γραφικό σύμφωνα με το οποίο ένας πύραυλος που θα εκτοξευθεί από το Καλίνινγκραντ, στη Βαλτική Θάλασσα, θα έχει φτάσει σε 106 δευτερόλεπτα στο Βερολίνο, σε 200 δευτερόλεπτα στο Παρίσι και σε 202 δευτερόλεπτα στο Λονδίνο.

«Ένας πύραυλος και μετά οι Βρετανικές νήσοι δεν θα υπάρχουν πια», είπε ο πρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος Rodina, Αλεξέι Ζουραβλίοφ, στην εκπομπή. Εκείνη τη στιγμή, ένας από τους παρουσιαστές παρατήρησε ότι και οι Βρετανοί διαθέτουν πυρηνικά όπλα – σημειώνοντας ότι σε έναν τέτοιο πόλεμο «δεν θα επιβιώσει κανείς».

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk