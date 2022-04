Σε 202 δευτερόλεπτα το Λονδίνο δεν θα υπάρχει - Τρομάζει ρωσική εκπομπή για επίθεση με πυρηνικά

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις από τη Ρωσία, καθώς, βλέποντας την υποστήριξη της Δύσης στην Ουκρανία, εξαπολύει πλήθος απειλών, τις περισσότερες φορές όχι από τα πιο επίσημα χείλη.

Συγκεκριμένα, οι οικοδεσπότες της εκπομπής 60 Minutes του Channel One επέλεξαν να δείξουν βίντεο σύμφωνα με το οποίο το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θα μπορούσαν να πληγούν μέσα σε 200 δευτερόλεπτα από τα πυρηνικά της Ρωσίας.

Στην εκπομπή ήταν καλεσμένος και ο πρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος Rodina, Αλεξέι Ζουραβλίοφ ο οποίος με αφέλεια ανέφερε: «ένας πύραυλος Sarmat και τα βρετανικά νησιά δε θα υπάρχουν πια».

Ο ίδιος επέμεινε πως μιλούσε σοβαρά με τον οικοδεσπότη να τους απαντά πως και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει πυρηνικά όπλα και σε περίπτωση ενός τέτοιου πλήγματος «κανείς δε θα επιβιώσει σε αυτό τον πόλεμο».

Ο παρουσιαστής σημείωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης πυρηνικά όπλα. Κανείς δε θα επιβιώσει σε αυτό τον πόλεμο όταν προτείνετε ένα χτύπημα με Sarmat. Καταλαβαίνετε ότι κανείς δε θα επιβιώσει; Κανείς στον πλανήτη».

Ωστόσο, δεν έμειναν εκεί και έδειξαν χάρτη που παρουσίαζε πυραύλους να έχουν εκτοξευθεί από το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα μεταξύ Πολωνίας, Λιθουανίας και Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι πύραυλοι θα μπορούσαν να φτάσουν στο Βερολίνο σε 106 δευτερόλεπτα, στο Παρίσι σε 200 δευτερόλεπτα και στο Λονδίνο σε 202 δευτερόλεπτα.

Η παρουσιάστρια σημείωσε: «Οι Sarmats δεν βρίσκονται ακόμη στο Καλίνινγκραντ. Από το Καλίνινγκραντ στο Βερολίνο είναι 106 δευτερόλεπτα, από το Καλίνινγκραντ στο Παρίσι είναι 200 δευτερόλεπτα. Σας ενδιαφέρει το Λονδίνο, 202 δευτερόλεπτα για το Λονδίνο».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ακροδεξιού Ζουραβλίοφ στο τέλος προκαλούν τα γέλια του παρουσιαστή…

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 28, 2022

newsit