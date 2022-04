Ρώσοι εκτελεστές επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο που έμενε ο Ζελένσκι με την οικογένειά του

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρνήθηκε να φυγαδευτεί από το Κίεβο ακόμη και όταν Ρώσοι εκτελεστές προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κτίριο στο οποίο έμενε, σύμφωνα με περιοδικό TIME.



Ο προεδρικός σύμβουλος Ολεκσέι Αρέστοβιτς είπε στο περιοδικό ότι ο πρόεδρος είχε παροτρυνθεί να πάει σε μια ασφαλή εγκατάσταση μακριά από την πρωτεύουσα, καθώς οι σύμβουλοι τον προειδοποίησαν ότι το συγκρότημα κινδύνευε από πυρά ελεύθερων σκοπευτών και χειροβομβίδες.

Στον Ζελένσκι και στους βοηθούς του δόθηκαν αλεξίσφαιρα γιλέκα και τουφέκια, αλλά δεν ήξεραν όλοι πώς να τα χρησιμοποιήσουν.

«Ήταν ένα απόλυτο τρελοκομείο. Αυτόματα για όλους. Ο χώρος ήταν ορθάνοιχτος. Δεν είχαμε καν τσιμεντόλιθους για να κλείσουμε τον δρόμο», είπε ο Αρέστοβιτς.



Αποκάλυψε επίσης ότι η σύζυγος και τα παιδιά του Ζελένσκι βρίσκονταν ακόμη στο συγκρότημα όταν οι Ρώσοι προσπάθησαν δύο φορές να εισβάλουν στο κτίριο στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος αρνήθηκε να φύγει, αν και η οικογένειά του μεταφέρθηκε σε ασφαλέστερη τοποθεσία. Το δεύτερο βράδυ τράβηξε ένα βίντεο σε εξωτερικό χώρο για να δείξει στο λαό του ότι ήταν ακόμα στο Κίεβο.

Ο Αρέστοβιτς είπε, επίσης, ότι ο Ζελένσκι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στις αρχές Μαρτίου, έχοντας μαζί του μόνο μια μικρή ομάδα ασφαλείας.

