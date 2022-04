Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου, ενώ ο Γκουτέρες βρίσκεται στην πόλη

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. Δεν έγιναν άμεσα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

Σύμφωνα με το Reuters, πυκνός καπνός αναδύεται από το κέντρο της πόλης, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η αιτία για τις εκρήξεις.

Είτε πρόκειται για την έκρηξη ρωσικού πυραύλου είτε για τα θραύσματά του, αν προηγήθηκε κατάρριψη από την ουκρανική αεράμυνα. Νωρίτερα, εκρήξεις ακούστηκαν και στην Οδησσό.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ζελένσκι Μιχαήλο Ποντόλιακ, πρόκειται για χτύπημα με ρωσικούς πυραύλους, την ώρα που στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας βρίσκεται ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

No pictures per OPSEC but black smoke visible above the skyline from Kyiv center.

Kyiv. Two arrivals, again around the Artyom plant.



Hits are approximately where the corresponding icon is. This time, it flew to the lower part of the plant, closer to Tatarka, where workshop No. 3 is. pic.twitter.com/LtypRlMBaP