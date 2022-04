Πόλεμος στην Ουκρανία: Δραματική έκκληση των πολιορκημένων για εκκένωση του Αζοφστάλ

Σε δραματική κατάσταση έχουν περιέλθει οι πολιορκούμενοι στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, με το διοικητή της 36ης Ταξιαρχίας των Ουκρανών πεζοναυτών της Μαριούπολης, Σεργκέι Βολίνα να απευθύνει έκκληση για άμεση εκκένωση.



Όπως αναφέρει, περίπου 600 Ουκρανοί στρατιώτες είναι τραυματίες και σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς φάρμακα και σε ανθυγιεινές συνθήκες, ενώ εκατοντάδες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών και ΑμεΑ παραμένουν στις υπόγειες στοές του εργοστασίου, και τους τελειώνουν τα τρόφιμα και το νερό.

Σε βίντεο πο ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο διοικητής της 36ης Ταξιαρχίας των Ουκρανών πεζοναυτών της Μαριούπολης απευθύνει επείγουσα έκκληση για βοήθεια καθώς δεν υπάρχουν φάρμακα και οι προϋποθέσεις για νοσηλεία των τραυματιών. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά εκκένωση στρατιωτών και αμάχων από τη Μαριούπολη όπως έγινε στη Δουνκέρκη στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH

