Ρωσικές απειλές: Η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί σε όσους παρέχουν όπλα στην Ουκρανία

Προειδοποιεί το Κρεμλίνο ότι μπορεί να στοχεύσει στρατιωτικούς στόχους στη Βρετανία και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ εξαιτίας της στήριξης στην Ουκρανία, ενώ τονίζει πως θα μπορούσε να χτυπήσει βρετανούς διπλωμάτες που επιστρέφουν στο Κίεβο μετά την «προκλητική» υποστήριξη Βρετανού υπουργού για τον βομβαρδισμό της Ρωσίας.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι θα μπορούσαν να επιτραπούν χτυπήματα εναντίον κρατών- μελών του ΝΑΤΟ που παρέχουν όπλα στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail.

«Καταλαβαίνουμε σωστά ότι, για χάρη της διατάραξης της επιμελητείας των στρατιωτικών προμηθειών, η Ρωσία μπορεί να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος εκείνων των χωρών του ΝΑΤΟ που προμηθεύουν όπλα στο καθεστώς του Κιέβου; Σε τελική ανάλυση, αυτό οδηγεί άμεσα σε θανάτους και αιματοχυσία στο ουκρανικό έδαφος. Από όσο καταλαβαίνω, η Βρετανία είναι μια από αυτές τις χώρες», τόνισε η Ζαχάροβα.

Ο δηλώσεις της έγιναν μετά τις δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, Τζέιμς Χίπι, σύμφωνα με τις οποίες είναι «εντελώς νόμιμο» η Ουκρανία να χρησιμοποιεί βρετανικά όπλα – για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους σε ρωσικό έδαφος.

Ο Βρετανός υπουργός παραδέχθηκε, επίσης, σε δηλώσεις του στο BBC, ότι τα όπλα που η διεθνής κοινότητα παρέχει τώρα έχουν βεληνεκές που μπορούν να πλήξουν στόχους στη Ρωσία.

Moscow says it CAN strike military sites in Britain and other NATO countries https://t.co/mdIxgo0UhW pic.twitter.com/DXeCbamygc