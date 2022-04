Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι θέλει να αποσταθεροποιήσει την Υπερδνειστερία

Το Κίεβο κατηγόρησε σήμερα τη Μόσχα ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη μολδαβική αποσχισθείσα φιλορωσική περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από σειρά εκρήξεων που εγείρουν φόβους για διάχυση του πολέμου στην περιοχή..

"Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή της Υπερδνειστερίας, κάτι που υποδηλώνει ότι η Μολδαβία θα πρέπει να αναμένει να δεχθεί "καλεσμένους", δήλωσε μέσω Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ, αναφερόμενος στους Ρώσους στρατιώτες που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου.

"Εάν η Ουκρανία πέσει αύριο, τα ρωσικά στρατεύματα θα βρίσκονται στις πύλες του Κισινάου. Καλά νέα: η Ουκρανία θα διασφαλίσει οπωσδήποτε τη στρατηγική ασφάλεια της περιοχής. Ωστόσο πρέπει να εργαστούμε ως ομάδα", έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Russia wants to destabilize the Transnistrian region & hints Moldova should wait for “guests”. Bad news: if Ukraine falls tomorrow Russian troops will be at Chișinău’s gates. Good news: Ukraine will definitely ensure strategic security of the region. But we need to work as a team