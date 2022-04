Πρωτοφανής επίθεση Κίνας στις ΗΠΑ: Είναι ο διάβολος, έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου

Στο ναδίρ οι σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί τις δήθεν δημοκρατικές ευαισθησίες για να καταστρέφει ολοσχερώς κυρίαρχες χώρες.

Από τα πυρά του Wang Wenbin, δεν ξέφυγε ούτε η Ευρώπη.

«Ελπίζουμε η Ευρώπη να σταματήσει να κρατάει το κεράκι στον διάβολο», είπε ο Κινέζος αξιωματούχος, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για μία σειρά εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, για δολοφονία 300.000 αμάχων και για τον ξεριζωμό 26.000.000 ανθρώπων ανά τον κόσμο σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Παράλληλα υπογράμμισε πως «οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια και την σταθερότητα της ανθρωπότητας».

«Οι δήθεν δημοκρατικές ευαισθησίες είναι απλώς ένα πρόσχημα για να επιτίθενται και να καταστρέφουν ολοσχερώς κυρίαρχες χώρες, θα έπρεπε να έχουν ήδη οδηγηθεί στο διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» είπε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας τους Αμερικανούς «άρχοντες της παραπληροφόρησης».

NOW - China: "The US is the master of disinformation."pic.twitter.com/VpJtfp8HSN