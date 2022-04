Ο Μάικ Τάισον γρονθοκόπησε θαυμαστή του μέσα σε αεροπλάνο

Μάικ Τάισον έβγαλε... νοκ άουτ έναν «ενοχλητικό» θαυμαστή του. Ο υπερβολικά ενθουσιώδης θαυμαστής καθόταν πίσω από τον 55χρονο θρύλο του μποξ, όταν κατά τη διάρκεια πτήσης από το Σαν Φρανσίσκο με προορισμό τη Φλόριντα, άρχισε να του μιλάει στο αυτί με τον Τάισον να του λέει «να χαλαρώσει».

Ο επίμονος θαυμαστής όμως φαίνεται πως δεν σταμάτησε. Τότε ο Τάισον εξοργίστηκε, σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να του ρίχνει απανωτές γροθιές με αποτέλεσμα να τον αφήσει αιμόφυρτο, όπως αναφέρει το TMZ.

Don’t fuck with Mike Tyson bruhhh wtf were you thinking??? pic.twitter.com/NOZmLfB9Vd