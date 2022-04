Η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Είναι ο ισχυρότερος και με τη μεγαλύτερη εμβέλεια

Η Μόσχα δοκίμασε νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο. Όπως ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο πύραυλος Sarmat είναι ο ισχυρότερος και με τη μεγαλύτερη εμβέλεια, ενώ ισχυροποιεί το ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο

Ο πύραυλος Sarmat εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ, στη Βόρεια Ρωσία και πέτυχε όλους τους στόχους που είχε προγραμματίσει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Ο στόχος ήταν στη χερσόνησο Καμτσάτκα, σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων ανατολικά.

Οι διεργασίες εκτόξευσης έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά έχουν επιβεβαιωθεί σε όλα τα στάδια της πτήσης του. Οι εκπαιδευτικές κεφαλές έχουν φτάσει σε δεδομένη περιοχή στο πεδίο εκπαίδευσης Kura στη χερσόνησο της Καμτσάτκα», αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους εκτόξευση από το κρατικό πρόγραμμα δοκιμών, οι οποίες επέτρεψαν στη Μόσχα να αξιολογήσει τόσο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η δοκιμή του νέου βαλλιστικού πυραυλού, θα πρέπει να αποτελέσει «τροφή για σκέψη, για όσους απειλούν τη Ρωσία».

