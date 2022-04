Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε η μάχη για το Ντονμπάς

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν την επίθεσή τους εναντίον της ανατολικής Ουκρανίας, που βομβαρδίζουν με σφοδρότητα, συνεχίζοντας παράλληλα να εξαπολύουν πλήγματα στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα, 54η ημέρα του πολέμου, οι ουκρανικές αρχές.Η Ρωσία ανέπτυξε περισσότερες δυνάμεις σε ανατολή και νότο λέει το Πεντάγωνο

Μπορούμε τώρα να επιβεβαιώσουμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν τη μάχη για το Ντονμπάς, για την οποία προετοιμάζονταν εδώ και καιρό. Πολύ μεγάλο μέρος του συνόλου του ρωσικού στρατού είναι πλέον αφοσιωμένο στην επίθεση αυτή», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός ξεκίνησε τη μάχη του Ντονμπάς

«Άσχετα του πόσοι ρώσοι στρατιώτες θα σταλούν εδώ, θα πολεμήσουμε. Θα αμυνθούμε», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους, την επομένη της προειδοποίησής του πως ο ρωσικός στρατός θέλει να «καταστρέψει» το Ντονμπάς. Ουκρανία: Ξεκίνησε η «δεύτερη φάση» του πολέμου

Ο ουκρανός περιφερειάρχης του Λουγκάνσκ Σερχίι Γκαϊντάι βλέπει «κόλαση»: «άρχισε η επίθεση, αυτή για την οποία μιλάγαμε εδώ και εβδομάδες», ανέφερε μέσω Facebok.

«Γίνονται μάχες στη Ρουμπίζνε και στην Ποπάσνα, ακατάπαυστες μάχες και σε άλλες ειρηνικές πόλεις», συνέχισε, αναγνωρίζοντας ότι η Κρεμίμνα «δυστυχώς καταλήφθηκε από τις φάλαινες», κατά τον μειωτικό χαρακτηρισμό ουκρανών αξιωματούχων για τους ρώσους στρατιωτικούς.

Η πόλη, που αριθμούσε 18.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται περίπου πενήντα χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κραματόρσκ, πρωτεύουσας του Ντονμπάς.

Τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από την Κρεμίμνα, κατά τον κ. Γκαϊντάι.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολεξίι Αρεστόβιτς διαβεβαίωσε ότι «οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής δεν έχουν ακόμη κυριεύσει την Κρεμίμνα» και ότι εκτυλίσσονται «εντατικές οδομαχίες».

Ο περιφερειάρχης Γκαϊντάι κάλεσε ξανά τον άμαχο πληθυσμό που απομένει να φύγει από το Λουγκάνσκ.

Όμως η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ ανακοίνωσε νωρίτερα πως δεν θα άνοιγε κανένας ανθρωπιστικός διάδρομος χθες, για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, καθώς κατ’ αυτήν «οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής δεν σταματούν να τους κλείνουν και να τους βομβαρδίζουν».

Άλλοι τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στη γειτονική περιφέρεια Ντανιέτσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Πάβλο Κιριλένκο.

Η Ρωσία, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, συνέχιζε να προσπαθεί να καταλάβει πλήρως τη Μαριούπολη, οι τελευταίοι υπερασπιστές της οποίας αψήφησαν προχθές Κυριακή το τελεσίγραφο του ρωσικού στρατού να καταθέσουν τα όπλα. «Οι στρατιωτικοί μας βρίσκονται ακόμη εκεί. Θα δώσουν μάχη μέχρις εσχάτων», είπε ο ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), το λιμάνι στρατηγικής σημασίας «πιθανόν καταλήφθηκε» από τους Ρώσους το Σάββατο, «παρά τις διαψεύσεις του ουκρανικού επιτελείου».

Η κατάληψη της πόλης χαρακτηρίζεται σημαντική νίκη για τη ρωσική πλευρά: της επιτρέπει να εδραιώσει τα εδαφική κέρδη της κατά μήκος των ακτών στην Αζοφική Θάλασσα και να συνδέσει το Ντονμπάς, που εν μέρει ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές, με την Κριμαία, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, το Χάρκοβο βομβαρδίστηκε ξανά χθες. Απολογισμός: τουλάχιστον τρεις νεκροί. Σύμφωνα με την εισαγγελία της περιοχής, ένας άνδρας και μια γυναίκα σκοτώθηκαν χθες το πρωί όταν οβίδα έπεσε σε παιδική χαρά. Την Κυριακή, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα.

Στα δυτικά, ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν χθες επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι έντεκα, «ανάμεσά τους ένα παιδί», κατά τις τοπικές αρχές. Όχι μακριά από τη Λβιβ, η Ρωσία ανέφερε πως κατέστρεψε αποθήκη «ξένων όπλων, που παραδόθηκαν στην Ουκρανία τις έξι τελευταίες ημέρες από τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες».

Ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μίλησε για πλήγματα με τέσσερις πυραύλους Κρουζ από την Κασπία: τρεις έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ένας χώρο στάθμευσης, προκαλώντας πυρκαγιές. Κάπου τέσσερα χιλιόμετρα από το κέντρο της Λβιβ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν χώρο στάθμευσης στις φλόγες.

Μακριά από τα μέτωπα, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, η Λβιβ, καταφύγιο για τους εσωτερικά εκτοπισμένους και ενδιάμεσος σταθμός για τους πρόσφυγες που κατευθύνονται στην Ευρώπη, έχει υποστεί -συγκριτικά- λίγα πλήγματα από τον ρωσικό στρατό.

Ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε χθες ότι κατέστρεψε χθες 16 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ειδικά χώρους όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα, πυρομαχικά και πύραυλοι Totchka-U.

Τα όπλα αποτελούν μείζον διακύβευμα, τόσο για τη Μόσχα, όσο και για το Κίεβο.

Συνεχίζοντας να υποστηρίζουν την Ουκρανία, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες ότι τα πρώτα φορτία του νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας -αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων- έφθασαν προχθές Κυριακή στα σύνορα της χώρας, όπου τα παρέλαβε ο ουκρανικός στρατός.

Ανάμεσα στα όπλα που επρόκειτο να παραλάβει ο ουκρανικός στρατός: ρυμουλκούμενα πυροβόλα 155 χιλιοστών M777, με ψηφιακό σύστημα ελέγχου πυρός και δυνατότητα στόχευσης με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων εντοπισμού θέσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της καταδίκασε «τη συνέχιση των παράνομων βομβαρδισμών στα τυφλά εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών» από δυνάμεις της Μόσχας. «Δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για εγκλήματα πολέμου», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ.

Στην άλλη πλευρά ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απένειμε χθες τιμητική διάκριση, για τον «ηρωισμό της», την «επιμονή της» και τον «υψηλό επαγγελματισμό της» στην 64η μηχανοκίνητη ταξιαρχία τυφεκιοφόρων. Πρόκειται, κατά ουκρανούς αξιωματούχους, για τη μονάδα η οποία φέρεται να διέπραξε «σφαγή αμάχων» στην Μπούτσα, προάστιο του Κιέβου.

Στο προάστιο αυτό βρίσκονται ουκρανοί ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία για αυτά που η κυβέρνηση του προέδρου Ζελένσκι αποκαλεί «εγκλήματα πολέμου».

Η Ρωσία από την πλευρά της αρνείται ότι οι άνδρες της σκότωσαν αμάχους και μιλά για «σκηνοθεσία» από τις ουκρανικές αρχές και τα δυτικά ΜΜΕ.

Στη Ρωσία, η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε χθες βίντεο που εικονίζει δύο βρετανούς αιχμαλώτους, τους Σον Πίνερ και Έιντεν Έισλιν, που έπεσαν στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων στις μάχες στην Ουκρανία. Απευθυνόμενοι στον βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, είπαν πως αναμένουν να διαπραγματευτεί την ελευθερία τους με αντάλλαγμα αυτήν του Βίκτορ Μεντβεντσούκ, του ουκρανού επιχειρηματία και πολιτικού προσκείμενου στον Βλαντίμιρ Πούτιν που συνελήφθη πρόσφατα από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Από τη δική της πλευρά, η Ουκρανία μετέδωσε βίντεο που εικονίζει τον κ. Μεντβεντσούκ να διαβεβαιώνει πως θέλει να τον ανταλλάξουν με «υπερασπιστές και κατοίκους της Μαριούπολης».

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε χθες ότι ελπίζει η χώρα του να αποκτήσει «τις προσεχείς εβδομάδες» καθεστώς κράτους υποψήφιου προς ένταξη στην ΕΕ. Τυπικά, η απόκτηση του καθεστώτος αυτού «παίρνει χρόνια» αλλά οι Βρυξέλλες «μας δίνουν στ’ αλήθεια την ευκαιρία να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία σε μερικές εβδομάδες ή μήνες», τόνισε.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ετοιμάζονται να ανακοινώσουν ακόμη έναν γύρο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο «το στρατιωτικοβηχανικό της σύμπλεγμα» και τις «αλυσίδες εφοδιασμού» της.

Η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει Stormer, τεθωρακισμένα εφοδιασμένα με εκτοξευτήρες πολλαπλών αντιαεροπορικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς

Η κυβέρνηση της Βρετανίας σχεδιάζει να στείλει σύντομα στην Ουκρανία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Stormer, τεθωρακισμένα εφοδιασμένα με εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων μικρού βεληνεκούς, μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας για την κατάληψη του Ντονμπάς.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επέδειξε σε Ουκρανούς το σύστημα, το λεγόμενο Stormer High Velocity Missile (HVM) launcher, πριν από δύο εβδομάδες, στο πεδίο δοκιμών Σάλσμπερι Πλέιν, σύμφωνα με τον στρατιωτικό συντάκτη της εφημερίδας The Sun.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας τονίζεται πως αρκετά τέτοια οχήματα, βάρους 13 τόνων, μπορούν να φθάσουν στην Ουκρανία με μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 εντός ημερών.

Τα Stormer, που κατασκευάζει η BAE Systems, χρειάζονται τριμελές πλήρωμα. Εκτοξεύουν πυραύλους Starstreak, που μπορούν να καταρρίπτουν αεροσκάφη που πετούν σε χαμηλό ύψος ή επιθετικά ελικόπτερα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξιώνει η Δύση να στείλει στη χώρα του οπλικά συστήματα με μεγαλύτερη ισχύ πυρός για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε την 7η Απριλίου ότι «ασφαλώς εξετάζει τι είδους στρατιωτική βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη» στην Ουκρανία. Κατά δημοσιεύματα, το Λονδίνο μελετά το ενδεχόμενο να στείλει τεθωρακισμένα όπως τα Stormer.

