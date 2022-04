Ουκρανία: Τελεσίγραφο της Μόσχας στους στρατιώτες στη Μαριούπολη να καταθέσουν τα όπλα

Το υπουργείο άμυνας της Ρωσίας έδωσε τελεσίγραφο στους στρατιώτες που εξακολουθούν να μάχονται στην πολιορκημένη Μαριούπολη να καταθέσουν τα όπλα τους, από τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής, προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους.

Ο ισχυρισμός της Μόσχας, χθες Σάββατο, ότι τα στρατεύματά της είχαν επιτύχει την εκκαθάριση όλου του αστικού ιστού της Μαριούπολης από τις ουκρανικές δυνάμεις, δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές, υπογραμμίζει το πρακτορείο Reuters. Η Μαριούπολη αποτελεί θέατρο των σφοδρότερων μαχών στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, αλλά και της χειρότερης ανθρωπιστικής καταστροφής. Θα είναι η πρώτη ουκρανική μεγαλούπολη που καταλαμβάνει ο ρωσικός στρατός από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου.



Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι εναπομείναντες υπερασπιστές της Μαριούπολης – που η Μόσχα υποστηρίζει ότι είναι τόσο Ουκρανοί όσο και ξένοι – έχουν αποκλειστεί στη χαλυβουργία Azovstal.

«Λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφική κατάσταση που υπάρχει στο μεταλλουργικό εργοστάσιο Azovstal και με γνώμονα καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προσφέρουν στους μαχητές των εθνικιστικών ταγμάτων και στους ξένους μισθοφόρους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τις εχθροπραξίες και να καταθέσουν τα όπλα τους, από τις 06:00 της 17ης Απριλίου 2022», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Published by Mariupol City Council, the new video shows destroyed apartment buildings in the city's Eastern residential district.



Mariupol, a seaport in southeastern Ukraine, has been heavily bombarded since the beginning of Russia's all-out war and besieged since early March. pic.twitter.com/kscGaoVJDn