Δορυφορική εικόνα με το Moskva να φλέγεται – «Και οι 510 είναι νεκροί»

Νέες εικόνες είδαν το φως της δημοσιότητας από την ρωσική ναυαρχίδα Moskva που βυθίστηκε στην Μαύρη Θάλασσα, με την Ουκρανία να υποστηρίζει πως αυτό έγινε μετά από πλήγμα πυραύλου.

Εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel 1 δείχνουν το ρωσικό πλοίο να φλέγεται, αμέσως μετά την έκρηξη. Σύμφωνα με το skai.gr, η Ουκρανία υποστηρίζει πως και οι 510 που ήταν πλήρωμα του πλοίου είναι νεκροί, όπως και ο καπετάνιος.

Οι δορυφορικές εικόνες είναι από τις 13 Απριλίου. Το σύστημα ραντάρ του δορυφόρου Sentinel, διαθέτει την ικανότητα να «βλέπει» μέσα από τα σύννεφα, πέρασε πάνω από την περιοχή γύρω στις 18:30 τοπική ώρα την Τετάρτη.

Το σημείο βρίσκεται ανατολικά από το Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα, 80 ναυτικά μίλια από την Οδησσό και 50 ναυτικά μίλια από το πλησιέστερο τμήμα της ουκρανικής ακτογραμμής.

«Με βάση την ανάλυση πολλών ανθρώπων, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δείχνει τις τελευταίες ώρες της ναυαρχίδας Moskva», ανέφερε το Naval News.

Η Ουκρανία υποστηρίζει πως το πλοίο βυθίστηκε από δύο αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ Neptune. Οι εικόνες δείχνουν και την αποστολή διάσωσης της Ρωσίας, η οποία δεν έχει δώσει ακόμα κανέναν απολογισμό νεκρών.

Υποστηρίζει ωστόσο πως η αποστολή διάσωσης απέτυχε λόγω της καταιγίδας που έπληττε την περιοχή εκείνη την ώρα.

