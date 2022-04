Ουκρανία: Θρίλερ με ρωσικό καταδρομικό – Ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών στο κατάστρωμα του

Έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σημειώθηκε στο κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το Moskva («Μόσχα»).

«Λόγω πυρκαγιάς, στο Moskva σημειώθηκε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα εκκενώθηκε», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS, RIA Novosti και Interfax.

Τα πρακτορεία δεν διευκρίνισαν ποια είναι η θέση του καταδρομικού.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν νωρίτερα ότι το ρωσικό καταδρομικό χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Neptune. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

«Πύραυλοι Neptune που προστατεύουν τη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε αυτό το ρωσικό πλοίο», είπε ο Ουκρανός κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού (νότια), ο Μαξίμ Μαρτσένκο.

Την 24η Μαρτίου, έναν μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως κατέστρεψε το Saratov, αποβατικό σκάφος του ρωσικού πολεμικού ναυτικού αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική Θάλασσα.

Η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι το αποβατικό καταστράφηκε. Ο ρωσικός στρατός σπανίως ανακοινώνει στοιχεία για τις απώλειές του στον πόλεμο.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, μίλησε επίσης μέσω YouTube περί ουκρανικών πληγμάτων στο καταδρομικό, μίλησε για «έκπληξη στη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας».

«Φλέγεται με μεγάλη ένταση. Τώρα. Και με τη θαλασσοταραχή, είναι αδύνατο να ξέρουμε αν μπορούν να το βοηθήσουν», είπε προσθέτοντας ότι πάνω στο σκάφος βρίσκονται «510 μέλη πληρώματος».

Το Moskva είχε συμμετάσχει τις πρώτες ημέρες της εισβολής σε επιχείρηση εναντίον του Νησιού των Φιδιών, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας, όταν είχαν αιχμαλωτιστεί 19 μέλη του ουκρανικού ναυτικού, που ανταλλάχθηκαν αργότερα με Ρώσους αιχμαλώτους.

Το καταδρομικό σοβιετικού σχεδιασμού είχε τεθεί σε υπηρεσία το 1983, όταν ονομαζόταν Slava («Δόξα»). Άλλαξε όνομα («Μόσχα») μετά τη διάλυση της πάλαι ποτέ σοβιετικής ένωσης. Εφοδιασμένο με δεκαέξι εκτοξευτήρες πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας P-1000 Vulcan, καθώς και διάφορα ανθυποβρυχιακά και αντιαεροπορικά όπλα, το καταδρομικό αναπτύχθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2015 στην ανατολική Μεσόγειο, για να προστατεύει τη ρωσική αεροπορική βάση Χμάιμιμ στη Συρία, σύμφωνα με το TASS.

The Moskva cruiser. Ukrainian officials claiming that they struck and have this sinking with an antiship Neptune missile. Russia MOD also saying there is a problem on the ship and they had to evacuate the crew. Img via @Maxar taken prior to incident in port/black sea pic.twitter.com/GWVfyHJW5O