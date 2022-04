Νέα Υόρκη: Αναζητείται ο δράστης της επίθεσης στο Μετρό – Τουλάχιστον 16 τραυματίες

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στον σταθμό του Μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε ώρα αιχμής στο Μετρό της Νέας Υόρκης, προκαλώντας σκηνές χάους με την αστυνομία να αναζητεί έναν ύποπτο.

Στο σημείο βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ανέφεραν οι αρχές. Φωτογραφίες και βίντεο παρευρισκόμενων δείχνουν λίμνες αίματος και ανθρώπους να κείτονται στο πάτωμα ενός βαγονιού, καθώς και στην πλατφόρμα του σταθμού αυτού στην περιοχή του Μπρούκλιν. Ένα άλλο βίντεο δείχνει κόσμο να βγαίνει από βαγόνια του συρμού, εν μέσω κραυγών και καπνού. «Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, σημειώθηκαν «πολλοί πυροβολισμοί» και «τραυματίστηκαν 16 άτομα». Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 13 τραυματίες. Σύμφωνα με το CNN, 8 άνθρωποι πυροβολήθηκαν και 16 τραυματίστηκαν στο συμβάν. Σύμφωνα με έναν από τους επιβάτες, τον Γιαν Μοντάνο, ο οποίος μίλησε στο CNN, «μια χειρομβοβίδα καπνού... μια βόμβα, εξερράγη, νομίζω, δύο λεπτά πριν φτάσουμε στο σταθμό». «Φαινόταν ότι ήταν προσχεδιασμένο (...) Εγκλωβιστήκαμε στο βαγόνι (...) υπήρχε αίμα στο έδαφος. Υπήρχε πολύ αίμα στο έδαφος», πρόσθεσε ο Μοντάνο.

Σύμφωνα με ένα tweet της αστυνομίας, «δεν υπάρχουν ενεργοί εκρηκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή». Πολλά σχολεία στο Μπρούκλιν ακύρωσαν αμέσως όλες τις εξόδους των μαθητών τους. Πλάνα από βίντεο δείχνουν μεγάλο αριθμό των δυνάμεων επιβολής του νόμου να έχουν αναπτυχθεί γύρω από τον σταθμό του μετρό, συμπεριλαμβανομένων βαριά οπλισμένων αστυνομικών και δεκάδων περιπολικών, καθώς και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Η κυκλοφορία των συρμών διεκόπη, όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του NBC και των New York Times, η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα που φορούσε μια αντιασφυξιογόνο μάσκα και μια πορτοκαλί φόρμα όπως αυτή που φορούν εργάτες σε οικοδομές. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής χθες Δευτέρα, ενημερώθηκε για το συμβάν και ο Λευκός Οίκος πρόσφερε βοήθεια στις αρχές της Νέας Υόρκης, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

Η κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ενημερώνεται για τις έρευνες σχετικά με το συμβάν. Η επίθεση σημειώθηκε καθώς η πόλη της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζει μια έξαρση της εγκληματικότητας από την έναρξη της πανδημίας της Covid-19.

Υποσχόμενος προεκλογικά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, ο νέος Δημοκρατικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ξεκίνησε ένα σχέδιο στα τέλη Ιανουαρίου για την καταπολέμηση της διάδοσης πυροβόλων όπλων, μετά τον θάνατο δύο αστυνομικών που πυροβολήθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης. Ωστόσο δεν ήταν λίγα τα αιματηρά συμβάντα με πυροβολισμούς που έγιναν πρωτοσέλιδα από τότε.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 --από την 1η Ιανουαρίου έως τις αρχές Απριλίου-- ο αριθμός των συμβάντων με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη αυξήθηκε από 260 σε 296 συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

«Η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως τρομοκρατική»

Το περιστατικό δεν αποτελεί προς το παρόν αντικείμενο «έρευνας για τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Κίσαντ Σίγουελ, χωρίς όμως να αποκλείει τα όποια κίνητρα του δράστη.«Το περιστατικό δεν τελεί υπό έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια σε αυτό το στάδιο. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι παρόλο που επρόκειτο για μια πράξη βίας, κανένας από τους τραυματίες δεν φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης σε συνέντευξη Τύπου στο Μπρούκλιν πάνω από τον υπόγειο σταθμό του Μετρό όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως είπε η ίδια, ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα σε ένα βαγόνι του συρμού του Μετρό και φορούσε μάσκα, πέταξε μια χειροβομβίδα καπνού και άνοιξε πυρ μέσα στο βαγόνι λίγο πριν μπει ο συρμός στον σταθμό. Δέκα άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, δήλωσε η Σίγουελ, ενώ ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει. «Σήμερα το πρωί, καθώς ένας συρμός του μετρό με προορισμό το Μανχάταν εισερχόταν σταθμό του μετρό 36th Street, ένα άτομο σε αυτό το τρένο φόρεσε κάτι που φαινόταν σαν αντιασφυξιογόνα μάσκα, στη συνέχεια έβγαλε ένα κάνιστρο από την τσάντα του και το άνοιξε», είπε η αρχηγός της αστυνομίας. «Το τρένο εκείνη την ώρα άρχισε να γεμίζει καπνό. Στη συνέχεια αυτός άνοιξε πυρ, πυροβολώντας πολλούς ανθρώπους στο μετρό και στην αποβάθρα», πρόσθεσε.

Ο ύποπτος αναφέρθηκε ως ένας μαύρος άνδρας γεροδεμένος, που φορούσε ένα πράσινο γιλέκο που χρησιμοποιείται από εργάτες σε έργα οικοδομής και ένα φούτερ με κουκούλα, συμπλήρωσε.

Passengers flee after multiple people were shot in the New York City subway, according to police who are searching for the gunman. https://t.co/joJOK1ccJ9 pic.twitter.com/4K6oWt9nqL