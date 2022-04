Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό στη Νέα Υόρκη – Αναφορές για θύματα

Αδιεύκρινιστος αριθμός ανθρώπων δέχθηκαν πυροβολισμούς σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές της πυροσβεστικής.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες καθώς ΜΜΕ αναφέρουν μόνο εκρήξεις και όχι πυροβολισμούς. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν περίπου 13 τραυματίες και 5 – 6 νεκροί, καθώς έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία βρέθηκαν πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί ενώ δεν έχει γίνει γνωστό, αν έχει γίνει κάποια σύλληψη για την επίθεση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ABC, αρκετοί φαίνεται να έχουν πυροβοληθεί στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Sunset Park και τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο στον σταθμό 25th Street στο Greenwood Heights.

Άνδρας με στολή εργαζομένου στο ΜΕΤΡΟ, άρχισε να πυροβολεί το πλήθος και να πετάει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ακολούθησαν σκηνές πανικού και κάποιοι από τους τραυματίες, μπήκαν σε άλλο τρένο για να καταφέρουν να πάνε σε άλλο σταθμό και να σωθούν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν τον ύποπτο, που πιθανώς φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα και γιλέκο.

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν σκληρές εικόνες από το σημείο του περιστατικού.

Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! https://t.co/NAscO4eEfS