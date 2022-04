Ζελένσκι: Aπό τις ΗΠΑ εξαρτάται εάν θα σταθούμε όρθιοι - Μας περιμένει μια από τις πιο δύσκολες μάχες

Την Ουκρανία περιμένει μια από τις πιο δύσκολες μάχες, το αν θα σταθούμε όρθιοι ή όχι σ’ αυτήν εξαρτάται από τη βοήθεια που θα λάβουμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Θα είναι μια από τις πιο δύσκολες μάχες. Δεν θα είναι η μόνη. Θεωρούμε, ότι αυτή θα είναι ένα νέο κύμα αυτού του πολέμου. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο αριθμός των όπλων, νομίζω ότι θα είναι αρκετές φορές μεγαλύτερος από αυτόν που είναι τώρα. Παρατηρούμε συγκέντρωση όπλων ανατολικά και νότια του κράτους μας. Αντιλαμβανόμαστε ποιες διαδρομές θα ακολουθήσει ο εχθρός, αντιλαμβανόμαστε τι πάει να κάνει. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι από την ταχύτητα με την οποία θα μας βοηθήσουν οι ΗΠΑ πρωτίστως, από το πώς θα μας παραδώσουν τα όπλα, θα εξαρτηθεί αν θα αντέξουμε ή όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο η βεβαιότητα που έχουμε για τους ανθρώπους μας και τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είναι εκατό τοις εκατό, αλλά η βεβαιότητα ότι θα λάβουμε αυτά που χρειαζόμαστε, αυτή την βεβαιότητα δεν την έχω, δυστυχώς» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος προσέθεσε ότι η Ουκρανία λαμβάνει βοήθεια από τις ΗΠΑ, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη.

«Οι ίδιες (οι Ηνωμένες Πολιτείες) βοηθούν. Το λέω ευθέως, θα θέλαμε περισσότερα. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να μιλάω έτσι, δεν είχα άλλη διέξοδο και δεν έχω μέχρι στιγμής. Όμως το ότι οι ΗΠΑ βοηθούν και μάλιστα σθεναρά αυτό είναι αλήθεια», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Όπως μετέδωσε το Ukrinform, με βάση τις πληροφορίες του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ο εχθρός προσπαθεί να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για μια νέα επίθεση στην ανατολική Ουκρανία.

Υπό ρωσική κατοχή το λιμάνι της Μαριούπολης

Στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων βρίσκεται πλέον το λιμάνι της Μαριούπολης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Η Ρωσία συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να εξαπολύσει μεγάλη επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα, σημείωσε ότι μια από τις πιο δύσκολες μάχες περιμένει τη χώρα του. Την ίδια ώρα, σφυροκοπείται ανελέητα το Χάρκοβο. Ο δήμαρχος της πόλης Ίχορ Τερέχοφ ανέφερε βομβαρδισμούς και σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά θύματα. Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ερωτηθείς για τον κίνδυνο νέας ρωσικής επίθεσης στην περιοχή, ο Τερέχοφ είπε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε εγρήγορση και έτοιμες να υπερασπιστούν την πόλη.

Ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει το λιμάνι της Μαριούπολης, μετά την εξουδετέρωση των ουκρανικών στρατευμάτων.

Ένα από τα τελευταία μεγάλα σημεία της ουκρανικής αντίστασης βρίσκεται στο τεράστιο συγκρότημα της χαλυβουργίας “Αζοφστάλ“, στο λιμάνι της Μαριούπολης.

Σε συντονισμό με τη Μόσχα, ο Ντένις Πουσίλιν δήλωσε ότι οι δυνάμεις του θα ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη κατάκτηση της ουκρανικής περιοχής του Ντονέτσκ.

«Η επιχείρηση θα ενταθεί, γιατί όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο περισσότερο υποφέρει ο άμαχος πληθυσμός όντας όμηρος της κατάστασης», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Ντόνετσκ, μια μεγάλη πόλη υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών από το 2014.

Υποστήριξε επίσης ότι πολλές χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες εξακολουθούσαν να πολεμούν στην περιοχή του εργοστασίου Αζοφστάλ. «Ο αριθμός στις αναφορές μας κυμαίνεται από 1.500 έως 3.000 άτομα».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Μαριούπολη μέσω Μπερντιάνσκ προς την Κριμέα ή τη Ζαπορίζια.

Με 100.000 εγκλωβισμένους αμάχους στη Μαριούπολη, πληθαίνουν οι καταγγελίες πως Ρώσοι στρατιώτες απομακρύνουν με τη βία από τα σπίτια τους πολίτες και τους μεταφέρουν σε ρωσικές περιοχές.

Οι Ουκρανοί ετομάζονται για την ύστατη μάχη για τον έλεγχο της Μαριούπολης, που πολιορκείται από την αρχή του πολέμου από τον ρωσικό στρατό. Τα πυρομαχικά τελειώνουν και, σύμφωνα με την 36η ταξιαρχία των Ουκρανών πεζοναυτών, «αυτό σημαίνει θάνατος για κάποιους και αιχμαλωσία για τους υπόλοιπους». Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί για τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιήσει ο ρωσικός στρατός τις απαγορευμένες βόμβες φωσφόρου.

#Ukraine: Ukrainian indirect fire continues to strike Russian armored vehicles in #Mariupol; seen here, a (possible MT-LB based) vehicle is struck, and when ammo cooks off causes further damage and a fire to start on two T-72B tanks. (The damage looks very minor to one of them.) pic.twitter.com/oAHHC7YVm0