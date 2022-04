Πόλεμος στην Ουκρανία: Η τραγική ιστορία της γυναίκας με τα κόκκινα νύχια που έπεσε νεκρή στην Μπούτσα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι Ρώσοι σφυροκοπούν ανελέητα τις μεγάλες πόλεις και τα περίχωρα του Κίεβου.

Η φρίκη του πολέμου έρχεται στο φως καθημερινά με μαρτυρίες και εικόνες καταστροφής

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αφήνουν λίγα περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με τα όσα εκτυλίχθηκαν στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας.

Μια από τις φωτογραφίες απεικονίζει νεκρή μια γυναίκα σε δρόμο της Μπούτσα. Η γυναίκα φορά ένα μπλε μπουφάν, ενώ το χέρι της μαυρισμένο και ποδοπατημένο ξεχωρίζει από τα κόκκινα νύχια…

Η δημοσιογράφος Κατερνία Σεργκάτσκοβα, αρχισυντάκτρια του Zaborona Media, αποκάλυψε ότι πρόκειται για μια μακιγιέζ που έκανε όνειρα για τη ζωή της… Η Σεργάτσκοβα έγραψε: «Αυτή είναι η Ιρίνα προτού εισβάλλει η Ρωσία στη χώρα μας. Σπούδαζε μακιγιάζ κι είχε σχέδια για τη ζωή της. Ζούσε στη Μπούκα. Αυτό είναι το χέρι της με το μανικιούρ στη φρικτή φωτογραφία που έχετε δει πολλοί. Οι Ρώσοι σκότωσαν την Ιρίνα και εκατοντάδες άλλους σαν κι αυτήν “απλώς και μόνον επειδή ήταν Ουκρανοί”».

Η Ιρίνα μάθαινε πώς να φροντίζει τα νύχια γιατί ήθελε να είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Το τελευταίο μάθημα που παρακολούθησε ήταν στις 23 Φεβρουαρίου. Η δασκάλα της λέει πως είχε μεγάλη χαρά γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε δικά της καλλυντικά.

«Κάθε φορά που έπιανε δουλειά ενθουσιαζόταν πιο πολύ από τον καθένα, κρατούσε το χέρι μου και μου έλεγε: “Αγάπη μου, σε αυτήν την ηλικία καταλαβαίνω ότι πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου και να ζω για μένα. Επιτέλους θα ζήσω όπως θέλω. Ζήσε κι εσύ όπως θέλεις, όχι για τον σύζυγό σου αλλά για σένα”» έγραψε η Αναστασία.

Η Ιρίνα άφησε πίσω της μια κόρη…

This is Irina who was murdered in Bucha. A make-up artist Anastasia Subacheva recognized her client because of her manicure. Their last class was on February 23.



Her daughter also wrote about her. Irina was killed right on the street. More than cruel. She was an elderly woman pic.twitter.com/PJ6nMHl7A1

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 5, 2022

e-daily