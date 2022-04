Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αυτές είναι οι νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά τις Ρωσίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω Twitter, παρουσίασε το πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας .



Σύμφωνα με τις αναρτήσεις, οι προτάσεις απαρτίζονται από έξι σημεία, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία στην ΕΕ, απαγόρευση συναλλαγών με τέσσερις ρωσικές τράπεζες και μπλόκο σε οδικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Η φον ντερ Λάιεν έγραψε στο Twitter:

«Η Ρωσία διεξάγει έναν σκληρό, ανελέητο πόλεμο, επίσης εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.

Πρέπει να διατηρήσουμε τη μέγιστη πίεση σε αυτό το κρίσιμο σημείο.

Σήμερα λοιπόν προτείνουμε ένα 5ο πακέτο κυρώσεων

1. Απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία, αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μειώνοντας μια άλλη σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία.

2. Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε 4 βασικές ρωσικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η VTB, η 2η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα.

3. Απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνια της ΕΕ ρωσικών πλοίων και απαγόρευση οδικής πρόσβασης σε ρωσικές και λευκορωσικές εταιρείες μεταφορών.

4. Περαιτέρω απαγορεύσεις εξαγωγών, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε κρίσιμους τομείς: προηγμένοι ημιαγωγοί, μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών.

5. Συγκεκριμένες νέες απαγορεύσεις εισαγωγών, αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

6. Στοχευμένα μέτρα, όπως απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ και αποκλεισμός κάθε οικονομικής στήριξης, ευρωπαϊκής ή εθνικής προς τους ρωσικούς δημόσιους φορείς.

Τέλος, προτείνουμε περισσότερες κυρώσεις σε βάρος ιδιωτών.

Εργαζόμαστε επίσης για πρόσθετες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου, και εξετάζουμε ορισμένες από τις ιδέες των κρατών μελών, όπως φόρους ή συγκεκριμένα κανάλια πληρωμής, όπως έναν λογαριασμό μεσεγγύησης».

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr