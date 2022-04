Ουγγαρία: Φορτηγό συγκρούστηκε με τρένο με νεκρούς και τραυματίες

Σύγκρουση ημιφορτηγού με τρένο στη νότια Ουγγαρία νωρίς σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν κάποια από τα βαγόνια του. Άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια διάβαση στην περιοχή Μίντσζεντ λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδος, προσέθεσε η αστυνομία, όπως μεταδίδουν Reuters και Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Several people killed as a pick-up truck crashes into a train in southern Hungary, derailing carriages, police say https://t.co/5SSCcAN4hJ pic.twitter.com/HKg0WzR5Gv

