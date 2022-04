Γαλλία: Ισχυρή έκρηξη κοντά στη Παναγία των Παρισίων

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην Γαλλία, στην περιοχή του Παρισιού κοντά στον ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό, ένα φλεγόμενο λεωφορείο και μεγάλη φωτιά να έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν νωρίτερα σήμερα στον ουρανό του Παρισιού μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο στην πολυτελή λεωφόρο Σεν Ζερμέν της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η αστυνομία απέκλεισε τη γύρω περιοχή, καθώς οι πυροσβέστες έσπευσαν να σβήσουν την πυρκαγιά.

Μια φωτογραφία που τράβηξε περαστικός δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό πάνω από τον ποταμό Σηκουάνα, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από τον περίφημο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, η οροφή του οποίου καταστράφηκε από φωτιά πριν από τρία χρόνια.

Bus fire burns near Notre-Dame cathedral outside Hotel Studia on Boulevard Saint-Germain in Paris. pic.twitter.com/oCqPrDZWxY