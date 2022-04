Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στα Grammy: Οι δικοί μας μουσικοί τραγουδούν στους τραυματίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στα μουσικά βραβεία Grammy μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Σκοπός του ήταν να καλέσει σε υποστήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του παρακάλεσε τον κόσμο να μιλήσει για τον πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση.

Το μήνυμα Ζελένσκι στα Grammy

«Ο πόλεμος. Τι θα μπορούσε να είναι πιο αντίθετο στη μουσική;» ήταν η ερώτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την εμφάνισή του σε βίντεο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξήγησε στο κοινό ότι ο πόλεμος φέρνει τη σιωπή του θανάτου και πώς η μουσική μπορεί να βοηθήσει στο να επανέλθει η ειρήνη.

Σύμφωνα με το Deadline, το βίντεο καταγράφηκε σε καταφύγιο πριν από δύο μέρες και «ταξίδεψε» μέχρι το Λας Βέγκας με ειδικό πρωτόκολλο αποστολής ώστε να μην μπορεί εντοπιστεί η προέλευσή του.

«Οι δικοί μας μουσικοί φορούν θωράκιση σώματος αντί για σμόκιν. Τραγουδούν στους τραυματίες. Στα νοσοκομεία. Ακόμα και σ’ αυτούς που δεν μπορούν να τους ακούσουν. Όμως η μουσική διαπερνά τα πάντα», τόνισε.

«Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας να ζούμε, να αγαπάμε, να ακουγόμαστε» τόνισε στη συγκινητική του ομιλία ο Ζελένσκι.

«Στη χώρα μας, πολεμάμε τη Ρωσία που φέρνει φρικτή σιωπή με τις βόμβες της. Νεκρική σιγή. Γεμίστε τη σιωπή με τη μουσική σας. Γεμίστε τη σήμερα, για να διηγηθείτε την ιστορία μας. Στηρίξτε μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε. Με οποιονδήποτε αλλά όχι με την σιωπή. Και η ειρήνη θα έρθει», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια λίστα από ονόματα ουκρανικών πόλεων και τη φράση: «Τις ονειρεύομαι να ζουν ελεύθερες. Ελεύθερες όπως εσείς στη σκηνή των Grammy».

Ukrainian artists, Zelensky address audience at the Grammys.



President Volodymyr Zelensky addressed the audience in a pre-recorded video, wherein he said:“We are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs. The dead silence. Fill the silence with your music.” pic.twitter.com/DrUzTNqsDO