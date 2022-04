Ουκρανία: Αντιδράσεις για τη σφαγή στη Μπούτσα - Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για γενοκτονία

Οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει από ανθρώπους με πολιτικά που κείτονται νεκροί στους δρόμους έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό, με την Ουκρανία και σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα να κατηγορεί τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά για τη σφαγή, με τις όποιες λεπτομέρειες να προέρχονται από την πλευρά των ουκρανικών δυνάμεων που απελευθέρωσαν την πόλη και δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο σημείο.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για γενοκτονία

Αυτό είναι γενοκτονία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το CBS.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να τιμωρηθεί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έδωσαν τις εντολές.

«Βουκουρέστι, Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. 3 Απριλίου πριν από 14 χρόνια. Υπήρχε μια ευκαιρία να αποτραπεί (σ.σ η εισβολή), έτσι ώστε να μην έρθει η Ρωσία. Μπούκα, περιοχή Κιέβου. Τώρα. Ήρθε η Ρωσία» ανέφερε επίσης ο Ζελένσκι στο Telegram.

«Οι μητέρες των Ρώσων στρατιωτών πρέπει να το δουν αυτό. Δείτε τι μπάσταρδους έχετε μεγαλώσει. Δολοφόνοι, πλιατσικολόγοι, χασάπηδες», προσθέτει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανάρτησε φωτογραφίες θηριωδιών στην πόλη.

Ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Ντμίτρο Κούλεμπα κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για μία σκόπιμη “σφαγή” στην πόλη Μπούτσα που βρίσκεται έξω από το Κίεβο και κάλεσε την ομάδα των κρατών G7 να προχωρήσει στην επιβολή νέων “καταστροφικών” κυρώσεων κατά της Μόσχας.

“Συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να συλλέγουμε πτώματα, αλλά ο αριθμός έχει ήδη αυξηθεί σε εκατοντάδες. Πτώματα βρίσκονται στους δρόμους. Σκότωσαν αμάχους όταν αυτοί έμεναν στην πόλη και καθώς προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν αυτά τα χωριά και τους δρόμους” σύμφωνα με ανάρτηση του Κούλεμπα στο Twitter, που επικαλείται το υπουργείο του.

Η Ρωσία δεν έχει μέχρι τώρα σχολιάσει δημόσια τους ισχυρισμούς αυτούς. Η Μόσχα έχει προηγουμένως αρνηθεί πολλαπλώς τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας, αναφορικά με τη στοχοποίηση αμάχων.

Η Ουκρανία ζητεί έρευνα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι έχουν ζητήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να επισκεφθεί τους μαζικούς τάφους στη Μπούτσα, έτσι ώστε οι ειδικοί να μπορέσουν να συγκεντρώσουν στοιχεία για πιθανά εγκλήματα πολέμου από τη Ρωσία.

Το εν λόγω αίτημα έρχεται καθώς ο δήμαρχος του Κιέβου είπε πως η ανακάλυψων των τάφων αυτών, η οποία έγινε όταν τα ουκρανικά στρατεύματα ανέκτησαν την περιοχή και οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρονταν - θα μπορούσαν «να χαρακτηριστούν μόνο ως γενοκτονία».

Καταδίκη των φερόμενων επιθέσεων εναντίον αμάχων υπήρξε και σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλές χώρες να απαιτούν έρευνες και απόδοση ευθυνών. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ωστόσο, αμφισβήτησε την αυθεντικότητα κάποιων φωτογραφιών από τη Μπούτσα.

Η ΕΕ κατηγορεί τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για τη διάπραξη θηριωδιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε σήμερα τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για την διάπραξη θηριωδιών στην περιοχή του Κιέβου, μετά τη δήλωση του δημάρχου της πόλης Μπούτσα ότι 300 κάτοικοι της πόλης, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής που διήρκησε για ένα μήνα.

“Σε κατάσταση σοκ από τις ειδήσεις για τις θηριωδίες από τις ρωσικές δυνάμεις, η ΕΕ βοηθάει την Ουκρανία στην τεκμηρίωση της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου” ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι όλες οι υποθέσεις είναι αναγκαίο να διερευνηθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν

Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο twitter, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της σχετικά με «τις αναφορές για ανείπωτη φρίκη σε περιοχές από τις οποίες η Ρωσία αποσύρεται».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, η οποία είχε επισκεφθεί το Κίεβο πριν από δύο ημέρες, μίλησε για «φρικαλεότητες του ρωσικού στρατού στην Μπούτσα και σε άλλες απελευθερωμένες περιοχές».

«Αυτή είναι η ψυχρή πραγματικότητα των εγκλημάτων πολέμου του Πούτιν» υπογράμμισε η κ. Μετσόλα με ανάρτησή της στο τουίτερ. Η ίδια σημείωσε ότι «ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει. Πρέπει να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις» καθώς και οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

