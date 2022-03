WSJ: Με συμπτώματα δηλητηρίασης ο Αμπράμοβιτς και ουκρανοί διαπραγματευτές

Συμπτώματα δηλητηρίασης, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό πότε συνέβη αυτό, εμφάνισε ο Ρώσος εκατομμυριούχος Ρόμαν Αμπράμοβιτς και κάποιοι ουκρανοί που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με την Ρωσία για την παύση του πολέμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ρώσος ολιγάρχης και ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μετά από συνάντηση στο Κίεβο νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ίδιοι φέρεται να κατηγόρησαν τη Μόσχα, η οποία -όπως είπαν- ήθελε να σαμποτάρει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον κ. Αμπράμοβιτς δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές ποιος είχε βάλει στο στόχαστρο την ομάδα.

Μετά τη συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο κ. Αμπράμοβιτς, ο οποίος μετέβη σε Μόσχα, Λβιβ και άλλους χώρους διαπραγματεύσεων, καθώς και τουλάχιστον δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα που περιελάμβαναν κόκκινα μάτια, συνεχές και επώδυνο δάκρυ και ξεφλούδισμα δέρμα στα πρόσωπα και στα χέρια τους, σύμφωνα με μαρτυρίες».

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες

Στην σοκαριστική αποκάλυψη πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες, εξαιτίας της δηλητηρίασης έκανε γνωστό δημοσιογράφος του Guardian μέσω twitter επικαλούμενος πηγές με άμεση γνώση για το θέμα.

Ο δημοσιογράφος του Guardian έκανε την ακόλουθη ανάρτηση: Μια πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές του WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. «Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, είπε η πηγή».

