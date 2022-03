Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλία Πούτιν - Ερντογάν πριν το νέο γύρο διαπραγματεύσεων

Νέα τηλεφωνική συνομιλία είχαν νωρίτερα σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκαν οι διαπραγματευτικές διαδικασίες αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και συμφώνησαν ότι η επόμενη συνάντηση των ομάδων διαπραγμάτευσης Ρωσίας και Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε στον Ρώσο ομόλογο του την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό, διασφαλίζοντας ότι η Ρωσία συνεχίζει να συμβάλλει με κάθε τρόπο σε αυτό.

Ο Ερντογάν σημείωσε τη σημασία της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την εφαρμογή της ειρήνης και τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στην περιοχή, αναφέρει σε ανακοίνωση της η τουρκικής προεδρίας.

Πρόσθεσε ότι συμφώνησαν ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών της επιτροπής ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

In phone call, Turkish, Russian leaders agree next meeting of negotiation teams of Russia, Ukraine will be held in Istanbul