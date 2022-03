Ουκρανία: Η απόλυτη φρίκη του πολέμου - Η Μαριούπολη γέμισε με αυτοσχέδιους τάφους

Η Μαριούπολη, μια πόλη-λιμάνι σε εξαιρετικά σημαντική στρατηγική τοποθεσία, συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις επί τέσσερις συνεχείς εβδομάδες.

Η Μαριούπολη, είναι πλέον πόλη -φάντασμα καθώς έχει ισοπεδωθεί ... Νεκροί μπορεί να κείτονται για ημέρες στους δρόμους, πριν κάποιος απομακρύνει τις σορούς.

Άλλοι θάβονται από συγγενείς ή φίλους, σε αυτοσχέδιους τάφους, οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί πρόσφορο σημείο.

Οι πρόχειροι τάφοι ξεχωρίζουν από τους σταυρούς που είναι καρφωμένοι πάνω στο χώμα ..... Οι εικόνες που ανεβαίνουν στα social media προκαλούν ανατριχίλα καθώς αποτυπώνουν την απόλυτη φρίκη του πολέμου.

The streets of Mariupol is just one giant cemetery among ruins now.

Just over a month ago, this was one of Ukraine’s fastest-developing cities. I was very impressed by the progress achieved in the last 6 years.

Now Russia has come. pic.twitter.com/IxGKMWHotI