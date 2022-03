Ουκρανία: Αύριο στην Τουρκία ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία

Νέος γύρος διπλωματικών επαφών ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία από αύριο έως την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το βρετανικό SkyNews, επικαλούμενο δηλώσεις του Ουκρανού διαπραγματευτή Ντέιβιντ Αραχαμία.

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία περιέγραψε τις προηγούμενες συνομιλίες με τη Ρωσία, που ξεκίνησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας τον περασμένο μήνα, ως πολύ δύσκολες.

Η Τουρκία είχε ζητήσει αρκετές φορές στο παρελθόν να μεταφερθούν στο έδαφός της οι συζητήσεις των δύο πλευρών.

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ρωσίας, Vladimir Medinskiy, είπε σε δήλωση στο Telegram ότι ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και αυτή η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Μαρτίου.

Ένας γύρος κατ' ιδίαν διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είχε διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου, στην Τουρκία, στην Αττάλεια, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, χωρίς να καταλήξει σε απτά αποτελέσματα.

