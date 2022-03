Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν άμαχο και βίασαν τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί, καταγγέλλει βουλευτής

Φρικιαστικές καταγγελίες από την Ουκρανή βουλευτής Μαρία Μεζέντσεβα: Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν άμαχο και βίασαν τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί της

Η Ουκρανία δεν θα σιωπήσει για τη φρίκη των βιασμών που διαπράττονται εις βάρος γυναικών κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, δήλωσε σήμερα η Μαρία Μεζέντσεβα.

Σύμφωνα με την ίδια, παρόλο που το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα κυρίως για μία – ιδιαίτερα σοκαριστική – υπόθεση, υπάρχουν «πολλά περισσότερα θύματα» που θα χρειαστούν υποστήριξη στο μέλλον.

Η υπόθεση που ανέφερε η Μεζέντσεβα αφορά σε μία γυναίκα που φέρεται να βιάστηκε κατ’ επανάληψη από Ρώσους στρατιώτες μπροστά στο παιδί της. Πριν από μερικές ημέρες η Γενική Εισαγγελέας Ιρίνα Βενεντίκτοβα είχε μιλήσει για την εν λόγω υπόθεση, λέγοντας ότι δύο Ρώσοι στρατιώτες εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειας, που βρισκόταν σε ένα χωριό κοντά στο Κίεβο, σκότωσαν τον άνδρα και βίασαν «επανειλημμένα» τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί της, απειλώντας τη με όπλα και με τη χρήση βίας.

Σύμφωνα με την Βενεντίκτοβα, οι δράστες (ο ένας εκ των οποίων ήταν μεθυσμένος) έφτασαν στο σημείο να απειλήσουν μέχρι και το παιδί που ήταν μάρτυρας όλης αυτής της φρίκης. Η τοπική αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον έναν στρατιώτη και αναζητείται, ενώ η ταυτότητα του άλλου παραμένει άγνωστη.

Μιλώντας σήμερα από τη δυτική Ουκρανία στην παρουσιάστρια Σόφι Ριτζ του Sky News, η βουλευτής Μαρία Μεζέντσεβα τόνισε ότι πρέπει να καταγγέλλονται επίσημα και να καταγράφονται αυτά τα περιστατικά, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Υπάρχει μια υπόθεση που συζητιέται εκτενώς τελευταία, επειδή καταγράφηκε και έχει πλέον περάσει στα χέρια της Εισαγγελίας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πρόκειται για ένα πολύ τρομακτικό περιστατικό που περιλαμβάνει την εκτέλεση ενός αμάχου στο σπίτι του σε μια κωμόπολη δίπλα στο Κίεβο. Η γυναίκα του – με συγχωρείτε αλλά πρέπει να το πω – βιάστηκε πολλές φορές μπροστά στο ανήλικο παιδί τους».

Σύμφωνα με την ίδια, η Ουκρανία θα μπορούσε να ωφεληθεί από την εμπειρία ειδικών από άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να λάβουν τη σωστή βοήθεια τα θύματα ανάλογων περιστατικών μετά τον πόλεμο.

What's happening to women in Ukraine is "quite a scary scene", says @mezentseva_dep as she recalls an incident where a woman was "raped several times in front of her underage child" after her husband was shot.#Ridge: https://t.co/31OokSLksh



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/VkrJUhsmmi