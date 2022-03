Ζελένσκι: Φήμες ότι θα εμφανιστεί στην απονομή των βραβείων Όσκαρ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών για να εμφανιστεί μέσω βίντρεο στην εκπομποή των βραβείων Όσκαρ την Κυριακή, σύμφωνα με το The Post.

Οι αξιωματούχοι της Ακαδημίας εξακολουθούν να συζητούν για το εάν ο Ζελένσκι θα εμφανιστεί πράγματι για λίγο στην εκπομπή, ανέφεραν πηγές. Δεν είναι επίσης σαφές αν θα εμφανιζόταν ζωντανά ή σε μαγνητοφωνημένο μήνυμα. Πηγές είπαν ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο εάν τα Όσκαρ θα πρέπει να μην παίρνουν πολιτική θέση, καθώς μαίνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνεται το δημοσίευμα.

Το ABC, που μεταδίδει την εκπομπή, λέγεται ότι τάσσεται υπέρ στο να κάνει μια δήλωση ο Ουκρανός πρόεδος.

Εν τω μεταξύ, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η ουκρανικής καταγωγής ηθοποιός Μίλα Κούνις, η οποία συγκέντρωσε 35 εκατομμύρια δολάρια με τον σύζυγό της, Άστον Κούτσερ, για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, θα κάνει μια δήλωση κατά τη διάρκεια της επίδειξης των βραβείων.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Daily Mail, υπογραμμίζει ότι το ενδεχόμενο εμφάνισης του Ζελένσκι στα Όσκαρ δεν είναι απίθανο. Άλλωστε, πριν γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας, διέγραφε μία σημαντική πορεία ως ηθοποιός.

Από την πλευρά της, μια από τις παρουσιάστριες των φετινών βραβείων, η Έιμι Σούμερ, όταν καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ανοιχτά την επιθυμία της να εμφανιστεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη φετινή απονομή.

«Θέλω να βρω έναν τρόπο να έχουμε τον Ζελένσκι είτε δορυφορικά, είτε μαγνητοσκοπημένα. Πιστεύω ότι τα μάτια όλων θα είναι στραμμένα στο Όσκαρ, οπότε θα ήταν μία καλή ευκαιρία να πει κάποια πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

