Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει περαιτέρω την Ουκρανία - Τοποθετούμε 40.000 στρατιώτες

Ενεργοποιήσαμε τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αναπτύξαμε στοιχεία της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και τοποθετούμε 40.000 στρατιώτες στην ανατολική μας πλευρά, ανακοίνωσε, μετά τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο λαός της Ουκρανίας έχει δείξει θάρρος και αποφασιστικότητα παλεύοντας για την ελευθερία και το μέλλον του. Τους στηρίζουμε επισήμανε.

Το ΝΑΤΟ συμφώνησε για περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας τόνισε Στόλτενμπεργκ.

«Ενεργοποιήσαμε τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αναπτύξαμε στοιχεία της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και τοποθετούμε 40.000 στρατιώτες στην ανατολική μας πλευρά», ανακοίνωσε, μετά τις συνομιλίες των ηγετών στις Βρυξέλλες. Εγκρίθηκαν τέσσερις νέες ομάδες μάχης στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, οι οποίες προστίθενται σε τέσσερις άλλες ομάδες στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Επιπλέον, η Συμμαχία καταδικάζει έντονα τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων, ενώ ζητεί εξηγήσεις από τη Λευκορωσία.

Το ΝΑΤΟ καλεί επίσης την Κίνα να μην στηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας με κανέναν τρόπο.

Τέλος, τονίζει ότι οι ηγέτες της Συμμαχίας θα συνεχίσουν να προστατεύουν και να αμύνονται για κάθε εκατοστό εδαφών που της ανήκουν.

Στην ξηρά, θα υπάρχουν ουσιαστικά περισσότερες δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της συμμαχίας σε υψηλότερη κατάσταση ετοιμότητας. Στον αέρα θα αναπτυχθούν περισσότερα τζετ και στη θάλασσα θα υπάρχουν ομάδες κρούσης αερομεταφορέων, υποβρύχια και μαχητικά πλοία σε επίμονη βάση. Και εκτός από περισσότερες στρατιωτικές προμήθειες, η άμυνα στον κυβερνοχώρο ενισχύεται επίσης και το ΝΑΤΟ θα βοηθήσει επίσης την Ουκρανία να αμυνθεί έναντι των πυρηνικών και βιολογικών απειλών.

Όπως ανέφερε ο κ. Στόλτενμπεργκ η Ρωσία θα υποστεί ακόμη βαρύτερες κυρώσεις ενώ θα υπάρξει εξοπλισμός προστασίας από χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα. Παράλληλα προανήγγειλε πως στο στρατιωτικό σκέλος θα ενισχυθούν οι δυνάμεις στις χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ενώ ο στόλος του ΝΑΤΟ θα βρίσκεται και θα κάνει γυμνάσια στη Μεσόγειο.

"We are determined to continue to impose costs on Russia to bring about the end of this brutal war"



