Πακιστάν: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος - Νεκροί οι δύο πιλότοι

Ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν συνετρίβη σήμερα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην Πεσαβάρ στη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής ρουτίνας, αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η Πολεμική Αεροπορία του Πακιστάν. Δεν αναφέρθηκαν άλλα θύματα ή ζημιές στον τόπο του δυστυχήματος.

Η πακιστανική Πολεμική Αεροπορία έδωσε εντολή για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον Μάιο του 2015 ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν διπλωμάτες με σκοπό να επιθεωρήσουν από ψηλά ένα τουριστικό έργο, συνετρίβη με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οι πρέσβεις της Νορβηγίας και των Φιλιππίνων.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της συντριβής στρατιωτικού νοσοκομειακού ελικοπτέρου. Τρεις μήνες αργότερα, μια πιλότος σκοτώθηκε σε εκπαιδευτική αποστολή ρουτίνας.

PESHAWAR: Two pilots of Pakistan Air Force (PAF) were martyred on Tuesday as their jet crashed during landing at the Peshawar Air Base, according to a PAF spokesperson.

