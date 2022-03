Κίνα - συντριβή Boeing: Τα σενάρια της τραγωδίας – Ίσως ήταν όλοι αναίσθητοι

Στην τελική βουτιά του αεροπλάνου ενδεχομένως να ήταν όλοι αναίσθητοι και κάποιος από τους πιλότους να συνήλθε και να προσπάθησε να σηκώσει το αεροσκάφος.

Τους λόγους για τους οποίους έπεσε το Boeing 737-800 και συνετρίβη αναζητούν οι ειδικοί και οι αρχές στην Κίνα.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως ο πιλότος «μπορεί να ανέκτησε τις αισθήσεις του» όταν δυνάμεις G είχαν ως αποτέλεσμα το πλήρωμα να μείνει αναίσθητο και «προσπάθησε να σώσει το αεροπλάνο που έπεφτε».

Η εταιρεία China Eastern καθήλωσε στο έδαφος όλα τα Boeing 737-800 της μετά τον θάνατο των 132 ανθρώπων, το οποίο έκανε κάθετη βουτιά 30.000 ποδιών μέσα σε δύο λεπτά και έπεσε στο έδαφος με ταχύτητα 350mph, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Κάτοικοι της περιοχής ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο της συντριβής τη Δευτέρας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά, η οποία μάλιστα καταγράφηκε από δορυφόρους της NASA.



Στο μεταξύ, μιλώντας στην Sun Online, η ειδικός σε θέματα αεροπορίας Sally Gethin είπε ότι τα δεδομένα πτήσης υποδηλώνουν ότι υπήρξε ένα «διάστημα 10 έως 20 δευτερολέπτων όπου ένας ή περισσότεροι από τους πιλότους ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και προσπάθησαν να σώσουν το αεροπλάνο».

