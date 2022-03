Ζελένσκι: Θα χρειαστεί να πάμε σε δημοψήφισμα για οποιονδήποτε συμβιβασμό με τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τη Μόσχα θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα.

Ένα δημοψήφισμα θα αποφανθεί για τους συμβιβασμούς που θα γίνουν με τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Eurovision News, της EBU.

«Το έχω ξεκαθαρίσει σε όλες τις διαπραγματευτικές ομάδες», τόνισε ο Ζελένσκι. «Ο λαός θα πρέπει να μιλήσει και αντιδράσει σε οποιαδήποτε μορφή συμβιβασμού. Και ποιοι θα είναι αυτοί (οι συμβιβασμοί) είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ουκρανική δημόσια τηλεόραση.

Ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν σε δημοψήφισμα ενδεχομένως να αφορούν εδάφη υπό κατοχή από τις ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται από άλλες χώρες στην Ουκρανία αντί για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, συμπλήρωσε.

