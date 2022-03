Κίνα: Συνετρίβη Boeing 737 με 133 επιβάτες. Βίντεο

Αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 133 άτομα συνετρίβη στην νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, το Boeing 737 της China Eastern Airlines εκτελούσε δρομολόγιο από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκζού και συνετρίβη στη νότια Κίνα.

Από τη συντριβή προκλήθηκε φωτιά σε ορεινή δασική περιοχή. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.Λίγο πριν τη συντριβή, ο πιλότος ακούστηκε να λέει πως δεν μπορούν να ελέγξουν το αεροπλάνο.Η σωστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο που εικάζεται ότι δείχνουν τη συντριβή από μακρυά, και συγκεκριμένα τους καπνούς από το αεροπλάνο που έχει πέσει, αλλά και τη φωτιά που ακολούθησε.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3