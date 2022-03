Ουκρανία: Η φρίκη του πολέμου - Ανοίγουν τάφους και θάβουν μαζικά τους νεκρούς

Σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπούτσα, 30 χλμ. από το Κίεβο.

Η φρίκη του πολέμου αποτυπώνεται με τον πιο σοκαριστικό τρόπο σε ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που Ουκρανοί θάβουν σε μαζικό τάφο 67 συμπατριώτες τους, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπούτσα, 30 χλμ. από το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον πολίτη που ανέβασε το βίντεο στο twitter, οι Ουκρανοί ανοίγουν τάφους και θάβουν μαζικά τους νεκρούς τους στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα Περβοζβάνοχο έξω από την πόλη, ενώ δεν υπάρχει κάποιο αναγνωριστικό, ή σταυρός ή κάποια πλάκα, ώστε να γνωρίζουν ποιοι είναι θαμμένοι.

67 civilians who have died because of the Russian forces attack near Bucha (Ukraine) were buried in a mass grave. Some of them have not even been identified. Ukraine will be free paying an infinite price for that. Russia will burn in hell.#Ukrainepic.twitter.com/63DvXhBKNL 04

