Ρωσία: Συνελήφθη ο υποδιοικητής της Εθνικής Φρουράς - Γιατί κατηγορείται

Αποπέμφθηκε από τη θέση του υποδιοικητή της ρωσικής Εθνικής Φρουράς ο Ρομάν Γκαβρίλοφ, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Επικαλούμενος ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης, ο ερευνητής δημοσιογράφος Gristo Grozev αναφέρει πως ο Ρομάν Γκαβρίλοφ συνελήφθη λόγω τραγικών λαθών στο πόλεμο της Ουκρανίας. Ειδικότερα, κατηγορείται για διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών, με αποτέλεσμα την απώλεια ζωών, καθώς και για άσκοπη χρήση καυσίμων, με αποτέλεσμα πολλά ρωσικά άρματα μάχης να μένουν στη μέση του δρόμου.

Τρεις ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν ότι ο αναπληρωτής αρχηγός της Ρωσικής Φρουράς (τμήμα του εσωτερικού στρατού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που υπέστη τεράστιες απώλειες στην Ουκρανία), συνελήφθη από την FSB. Ο Gavrilov έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Προεδρική Φρουρά, δηλαδή στην προσωπική ασφάλεια του Πούτιν, σημειώνει ο Grozev.

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB's military counter-intelligence department over "leaks of military info that led to loss of life", while two others say it was "wasteful squandering of fuel", ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr