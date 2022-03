O Eρντογάν πρότεινε στον Πούτιν συνάντηση με Ζελένσκι στην Τουρκία

Σύμφωνα με ενημέρωση από την τουρκική προεδρία, μετά από νέα τηλεφωνική επικοινωνία , ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη λύση.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Πούτιν, ο Ερντογάν είπε ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου στην Τουρκία.

Τέλος, επέστησε την προσοχή στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Δυτικοί αξιωματούχοι: Πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ Κιέβου - Μόσχας στις συνομιλίες





Türkiye's President #Erdogan tells #Russia's President #Putin:



- Türkiye ready to host Putin-#Zelenskyy talks in #Istanbul or Ankara

- War will not benefit any side, diplomacy should be given opportunity

- Humanitarian corridors must operate smoothly in both directions pic.twitter.com/5ECEbDKRc1