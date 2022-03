Ουκρανία: Tο καταφύγιο κάτω από το θέατρο στη Μαριούπολη άντεξε – Βγαίνουν επιζώντες

Βγαίνουν άνθρωποι από το θέατρο της Μαριούπολης που είχαν κρυφτεί για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς των Ρώσων

Μέσα στις θλιβερές ειδήσεις που έρχονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπήρξε σήμερα Πέμπτη (17/3) και μια ανακούφιση, καθώς αξιωματούχος από το γραφείο του δημάρχου της Μαριούπολης, τόνισε πως το καταφύγιο κάτω από το θέατρο άντεξε και βγαίνουν επιζώντες.

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφία του Δραματικού Θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα, κατ’ αυτήν. Στο στιγμιότυπο αυτό, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

Ο δήμος της Μαριούπολης δημοσιοποίησε από τη δική του πλευρά στην πλατφόρμα Telegram φωτογραφία που δείχνει το κεντρικό τμήμα του θεάτρου εντελώς κατεστραμμένο, με μια λευκή στήλη καπνού να υψώνεται από τα συντρίμμια.

Την είδηση ότι τελικά άντεξε το υπόγειο καταφύγιο κάτω από το εμβληματικό κτίριο που καταστράφηκε μετάδωσε και ο Ιλια Πορομαρένκο, ρεπόρτερ τιου Kiyv Independent, που έκανε λόγο για «θαύμα» και επισήμανε ότι έχει ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιζώντων.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli