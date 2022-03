Ζελένσκι: Θυμηθείτε - Κλείστε τους ουρανούς πάνω από την Ουκρανία. Έκκληση στο αμερικανικό Κογκρέσο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσικι, μίλησε με παρέμβασή του στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Ζελένσκι έκανε έκκληση στον αμερικανικό λαό να συμπαρασταθεί στον ουκρανικό

Κάλεσε να θυμηθούν την 11η Σεπτεμβρίου, λέγοντας πως η χώρα του ζει κάτι παρόμοιο.Επανέλαβε το αίτημα για την ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον αμερικανικό λαό και τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για όλα όσα έχουν προσφέρει στην Ουκρανία για να την βοηθήσουν να πολεμήσει την Ρωσία.

Χρησιμοποίησε στην ομιλία του την ιστορική φράση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ «I have a dream», λέγοντας ότι έχει όραμα να προστατευθούν οι ουρανοί της της Ουκρανίας.

Αναλυτικά τα όσα είπε

«Σας είμαι ευγνώμων για το ψήφισμα που έχει αναγνωρίσει διαπραχθέντα εγκλήματα» είπε και πρόσθεσε: «Στην σκοτεινότερη στιγμή για την Ιστορία της χώρας μας και της Ευρώπης σας ζητώ να κάνετε περισσότερα, κάθε εβδομάδα να επιβάλλονται νέες, περισσότερες κυρώσεις»

Ο Ζελένσκι έχει απευθύνει ομιλίες και στα κοινοβούλια Βρετανίας και Καναδά. Μάλιστα, στην ομιλία του στο Λονδίνο είχε παραφράσει ομιλία του Ουίνστον Τσόρτσιλ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο λέγοντας:

«Δεν θα τα παρατήσουμε και δε θα χάσουμε. Θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους από θαλάσσης και από αέρος. Θα εξακολουθήσουμε να πολεμάμε για τη γη μας ανεξαρτήτως κόστους. Θα πολεμήσουμε στα δάση, τα χωράφια, τους δρόμους».

Στη σπουδαία ιστορία σας, έχετε σελίδες που σας επιτρέπουν να κατανοήσετε τους Ουκρανούς»,

«Θυμηθείτε το Περλ Χάρμπορ, εκείνο το φρικτό πρωινό της 7ης Δεκεμβρίου 1941, όταν ο ουρανός σας σκοτείνιασε από τα αεροπλάνα που σας επιτέθηκαν», «θυμηθείτε την 11η Σεπτεμβρίου, εκείνη την φρικτή μέρα του 2001», είπε. «Αυτόν τον τρόμο, η Ευρώπη δεν τον έχει βιώσει εδώ και 80 χρόνια»

Ο Ουκρανός πρόεδρος παράλληλα κάλεσε για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια για την προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου και για περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης όλων των αμερικανικών επιχειρήσεων.

«Η Ρωσία έχει μετατρέψει τον ουρανό της Ουκρανίας σε πηγή θανάτου για χιλιάδες ανθρώπους»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι η χώρα του δεν πολεμά μόνο για να υπερασπιστεί τα εδάφη της από τους ρώσους εισβολείς αλλά για να υπερασπιστεί και τις αξίες της.

«Κάθε μέρα, εδώ και 3 εβδομάδες, η Οδησσός, το Χάρκοβο και η Μαριούπολη δέχεται επιθέσεις από εδάφους και αέρος, έχουμε βληθεί με πάνω από 1.000 πυραύλους και όλα αυτά έχουν να τα ζήσουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εδώ και πολλές δεκαετίες», είπε και ζήτησε για ακόμα μια φορά να κλείσει ο εναέριος χώρος πάνω από την χώρα του. Ζήτησε επίσης, αντιαεροπορικά συστήματα και αεροπλάνα που θα βοηθήσουν την Ουκρανία.

«Έχω ένα όνειρο, τις ξέρετε αυτές τις λέξεις. Έχω ένα όνειρο και μια ανάγκη να προστατευθούν οι ουρανοί μας. Η Ουκρανία ευχαριστεί τις ΗΠΑ για όσα έκανε η κυβέρνηση και ο λαός σας για την εκπαίδευση του στρατού μας για τα πυρομαχικά. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Μπάιντεν για όσα έχει κάνει για εμάς. Θέλουμε να λογοδοτήσουν οι Ρώσοι εγκληματίες, ως εγκληματίες πολέμου. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσω την ρωσική στρατιωτική μηχανή. Προτείνουμε οι κυρώσεις που επέβαλλαν οι ΗΠΑ να αφορούν όλους όσοι έχουν κρατήσει τα αξιώματά τους. Από εκείνους που παίρνουν αποφάσεις έως τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν έχετε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με την Ρωσία να φύγουν από εκεί γιατί τα χρήματα που βγάζουν είναι βαμμένα με αίμα. Κλείστε τις πόρτες στα ρωσικά αγαθά».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας διακόπτοντας την ομιλία του προέβαλλε ένα βίντεο με το πως ήταν η χώρα του πριν την ρωσική εισβολή και πως είναι σήμερα.

Το βίντεο έκλεισε με το μήνυμα «κλείστε τους ουρανούς πάνω από την Ουκρανία».

President Zelensky shows the United States Congress a video of his nation being destroyed by Vladimir Putin's forces, and tells America: "Being the leader of the world means to be the leader of peace." pic.twitter.com/QBFYc8Ex1H

— Josh Campbell (@joshscampbell) March 16, 2022