Πόλεμος στην Ουκρανία: Σχέδια για ταξίδι του Τζο Μπάιντεν στην Ευρώπη

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην Ευρώπη το επόμενο χρονικό διάστημα, εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Δεν είναι σίγουρο αν το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί καθώς τα σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή, σύμφωνα με το Reuters.

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τις επισκέψεις αρκετών κορυφαίων συνεργατών του Μπάιντεν, όπως της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρι και του υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ή ανακοινωθεί κανένα ταξίδι.

