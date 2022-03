Mc Donalds στην Ρωσία: Οι ατελείωτες ουρές για το τελευταίο burger και ο χορός των εργαζομένων

Απίστευτες εικόνες αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατοντάδες πολίτες στην Ρωσία να περιμένουν έξω από τα Mc Donalds για να γευτούν το «τελευταίο» τους burger - Δείτε τον χορό των εργαζομένων λίγο πριν κατεβάσουν «ρολά»

Τις τελευταίες ώρες ανεβαίνουν βίντεο στα social media που δείχνουν τις τεράστιες ουρές που σχηματίζονται έξω από τα μαγαζιά της γνωστής αλυσίδας fast food στη Ρωσία, τα Mc Donalds, λίγο πριν κλείσουν τα υποκαταστήματα ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας, οι υπάλληλοι έχουν μόλις παραδώσει και την τελευταία παραγγελία και όλοι μαζί χορεύουν και τραγουδούν για την «τελευταία τους μέρα στη δουλειά».

Η Mc Donalds αριθμεί περίπου 850 καταστήματα και 62.000 υπαλλήλους στη Ρωσία.

McDonald's employees in Russia celebrate their last moments before closing down pic.twitter.com/fHrrhQspxh

Η κριτική που δέχθηκε η Mc Donalds για την στάση της

Σκληρή κριτική δέχθηκε η Mc Donalds, επειδή δεν ακολούθησαν την τακτική άλλων εταιρειών τροφίμων και ποτών να αποχωρήσουν από τη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, Chris Kempczinski, είπε ότι η σύγκρουση «προκάλεσε ανείπωτα βάσανα σε αθώους ανθρώπους» και πως «ακολουθούμε τον κόσμο στην καταδίκη της επιθετικότητας και της βίας και προσευχόμαστε για ειρήνη».

Maximum respect to this fat guy who handcuffed himself to a McDonald's in Moscow in protest at them pulling out of Russia. One of the overlooked casualties of war is fat guys wanting McDonald's pic.twitter.com/PI9QHfkDDG