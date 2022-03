Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε πολυκατοικία στο Κίεβο, δύο νεκροί – Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και τρία τραυματίστηκαν όταν 9όροφη πολυκατοικία στο Κίεβο χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και τυλίχτηκε στις φλόγες στον πόλεμο στην Ουκρανία. Την είδηση μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε στο Twitter το «The Kyiv Independent» φαίνονται τα διαμερίσματα που φλέγονται, ενώ οι πυροσβέστες κατεβάζουν επιζώντες από το κτήριο.



Εκτός από την πολυκατοικία βομβαρδίστηκε και το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.



Ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα (14/3), θα ξεκινήσει στις 10:30 ώρα Κιέβου (και Ελλάδας), δήλωσε σήμερα το πρωί ο Gerashchenko. Πρόκειται για τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J