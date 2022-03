Ουκρανία - δήμαρχος Κιέβου: Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται ενώ οι ρωσικές δυνάμεις πολιορκούν ασφυκτικά το Κίεβο.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, σε δηλώσεις του στο CNN τόνισε πως “κανένας δεν θα παραδοθεί, αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος των Ρώσων εναντίον όλων των Ουκρανών”.

Ερωτώμενος για τις απαγωγές δημάρχων και για το αν ο ίδιος αποτελεί στόχος των ρωσικών δυνάμεων, ο Βιτάλι Κλίτσκο είπε πως “βεβαίως, όλοι οι Ουκρανοί είναι στόχος, είναι πόλεμος εναντίον όλων!” και αναφέρθηκε επίσης στον δήμαρχο του Χόστομελ που σκοτώθηκε ενώ μοίραζε φάρμακα και ψωμί στους κατοίκους της περιοχής του.

“Είναι ο πόλεμος εναντίον όλου του πληθυσμού, εναντίον όλων των Ουκρανών. Εγώ δεν φοβάμαι για τον εαυτό μου, είμαι έτοιμος να πολεμήσω και να υπερασπιστώ τους συμπολίτες μου. Αλλά όλοι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή είναι στόχος” επανέλαβε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι Ρώσοι έχουν στοχοποιήσει εδώ και δύο εβδομάδες το Κίεβο, αλλά οι Ουκρανοί κατέστρεψαν τα αεροσκάφη τους. “Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να υπερασπιστούμε την πόλη μας. Υπάρχει τεράστιο πατριωτικό κύμα κύμα και ο κόσμος είναι έτοιμος να πάρει τα όπλα και να υπερασπιστεί τα σπίτια του και τα παιδιά του και το μέλλον της πατρίδας του” πρόσθεσε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Όσο για το αν ανησυχεί μήπως η Ρωσία χρησιμοποιήσει βιολογική ή χημικά όπλα στην Ουκρανία, ο Κλίτσκο σημείωσε: “Ναι, φυσικά, ανησυχούμε. Ναι, φυσικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν” και πρόσθεσε: “Αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες αμάχους και επίσης παιδιά να πεθαίνουν. Αυτός ο πόλεμος είναι εναντίον όλου του ουκρανικού πληθυσμού”

