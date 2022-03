Ουκρανία: Ανελέητοι βομβαρδισμοί – Νεκροί και τραυματίες από την επίθεση στο Λβιβ

Mαίνεται ο πόλεμος για 18η ημέρα στην Ουκρανία, χωρίς να φαίνονται στον ορίζοντα σημάδια για κατάπαυση του πυρός

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 57 τραυματίστηκαν στην αεροπορική επιδρομή στο Λβιβ, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

Ο τοπικός κυβερνήτης ισχυρίζεται ότι η Ρωσία εκτόξευσε 30 ρουκέτες στο στρατιωτικό κέντρο Yavoriv. Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας είπε επίσης ότι το ξένο στρατιωτικό προσωπικό είχε έδρα στο στρατιωτικό κέντρο Yavoriv, όχι μόνο εκείνοι από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λβιβ, η ρωσική επίθεση στη στρατιωτική βάση κοντά στα πολωνικά σύνορα άφησε πίσω της τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 57 τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι στις εγκαταστάσεις εργάζονταν και ξένοι στρατιωτικοί σύμβουλοι.



Reports of multiple explosions in Western Ukrainian cities of Ivanov-Frankivsk, Lviv, and Yavoriv.



Yavoriv is approximately 23km from Poland.



A #NoFlyZone isn't just in Ukraine's interest, EU. pic.twitter.com/RkzxEJKI4J — ArianaGic/Аріянॳць (@GicAriana) March 13, 2022

Το κέντρο χρησιμοποιείται από τις χώρες του ΝΑΤΟ για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ασκήσεων, με τη Ρωσία να έχει προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα στοχοποιηθούν οι γραμμές ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, 26 ασθενοφόρα με τις σειρήνες τους να ηχούν κατευθύνονται προς την ουκρανική στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ κοντά στα πολωνικά σύνορα, δήλωσε στο Reuters αυτόπτης μάρτυρας.

Ukrainian official on airstrike in Lviv: 9 dead, another 57 hospitalised. Anti-aircraft systems worked, but were overwhelmed by number (30+) of rockets. https://t.co/F1pJ3ZuIkL — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 13, 2022

This is Starychi, Lviv region. Russians destroyed a peacekeeping center near the Polish border. The number of deaths is being clarified. pic.twitter.com/DG7qD9CkGg — Повернись живим (@BackAndAlive) March 13, 2022

Russian airstrikes hit the International Peacekeeping and Security Center (IPSC) near the northwestern city of Lviv this a.m. Russian forces have also begun attacking airports in the far west of Ukraine, including one just 70 miles from the Polish border. https://t.co/XIkhqTC5Kn — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) March 13, 2022

Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπως μεταδίδει το Ukrinform, επικαλούμενο ανάρτηση της ουκρανικής συνοριοφυλακής στο Telegram, η οποία συνοδεύεται από σχετικές εικόνες.

«Οι εισβολείς έπληξαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ριμπάλκιν, επικεφαλής ΜΚΟ στην περιοχή, η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 11:05 το βράδυ του Σαββάτου. «Χτύπησαν τον γυναικωνίτη. Αυτήν την ώρα, νεκροί και τραυματίες ανασύρονται από τα ερείπια», δήλωσε ο Ριμπάλκιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκες και παιδιά βρίσκονταν στον τόπο της επίθεσης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

Η Λαύρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Σβιατογίρσκ είναι μοναστήρι του 13ου αιώνα που υπάγεται στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ φιλοξενεί τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη του Σβιατογίρσκ.

Laure de #Sviatohirsk en #Ukraine: plusieurs blessés ont été soignés.

Tous les réfugiés et frères ont été évacués vers les caves du monastère. Il y a 520 réfugiés dans la Laure, dont 200 enfants

Il n'y avait pas de militaires ukrainiens dans les zones du monastère et de la ville. pic.twitter.com/xkTHTEM8nm — Alexandre Guitakos (@AlexandreGTKS) March 13, 2022

Αεροπορική επιδρομή σε βάση στο Γιαβορίβ

Αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίβ, στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, ανακοινώθηκε σήμερα από την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Λβιβ.

«Οι εισβολείς πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα στο Διεθνές Κέντρο για τη Διατήρηση της Ειρήνης και την Ασφάλεια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους», ανέφερε σε δήλωσή της η διοίκηση.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον μιας στρατιωτικής μονάδας στην εγκατάσταση, δήλωσε ο Αντόν Μιρόνοβιτς, εκπρόσωπος της Ακαδημίας Χερσαίων Δυνάμεων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ιντερφάξ Ουκρανίας.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, δεν υπάρχουν νεκροί, αλλά αποσαφηνίζονται πληροφορίες για τους τραυματίες», πρόσθεσε ο Μιρόνονοβιτς.

Η εν λόγω εγκατάσταση στρατιωτικής εκπαίδευσης, η μεγαλύτερη στο δυτικό τμήμα της χώρας και παραδοσιακά ο τόπος κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με το ΝΑΤΟ, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα και περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λβιβ.

Εξάλλου ο δήμαρχος μιας άλλης πόλης στη δυτική Ουκρανία, της Ιβάνο-Φρανκίβσκ, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νότια του Λβιβ, δήλωσε πως ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν σήμερα να πλήττουν το αεροδρόμιό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

Εκρήξεις σε Λβίβ, Χερσώνα, σειρήνες στο Κίεβο

Νωρίς το πρωί της Κυριακής σημειώθηκαν εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. Το Λβιβ, το οποίο απέχει περίπου 70 χλμ. από τα πολωνικά σύνορα, επλήγη από ρουκέτες, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Λβιβ και τη Χερσώνα και υπάρχουν αναφορές ότι το Λβιβ δέχεται ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις», σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιντερνετική πόλη Kyiv Independent.

Οι εκρήξεις ακούγονταν στην Πολωνία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γερμανικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο Πρζεμίσλ.

Επίσης, στις 3.30 τα ξημερώματα της Κυριακής ήχησαν και πάλι σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο! Ζητούμε από όλους να μεταβούν εσπευσμένα στα καταφύγια της Πολιτικής Προστασίας» αναφέρει η ανακοίνωση της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου στο Telegram.