Αυτοκίνητο έπεσε σε αυλή εστιατορίου στην Ουάσινγκτον - 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι πέντε εκ των οποίων πολύ σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα στον εξωτερικό χώρο ενός εστιατορίου της Ουάσινγκτον.

Η αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν στις 12.15 στο εστιατόριο Parthenon, στη συνοικία Τσέβι Τσέις, όπου ένα ασημί SUV βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στην αυλή του εστιατορίου.

Οι πέντε από τους οκτώ τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σε άλλους τρεις ανθρώπους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ουάσινγκτον.

Ο οδηγός του SUV ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας που φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή αντιμετώπισε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν ο οδηγός τραυματίστηκε.

Crash with Mass casualty incident declared 5500 block Conn. Ave NW. Vehicle struck outside seating area of restaurant. #DCsBravest triaging multiple patients. No structural damage. pic.twitter.com/RTQN8hHr8u

— DC Fire and EMS (@dcfireems) March 11, 2022



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ